Özgür Özel Erdoğan’ın gizli planını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.

Özel, “Benim gördüğüm bu yani bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2,5 yılda seçimi” diye konuştu.

“ERKEN SEÇİMİ MİLLET İSTERSE KAÇINILMAZ OLUR”

Özel'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

“Erken seçim için 360 rey gerekiyor. AKP'nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum; erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum. Tarih olarak da şunu söylüyorum. 5 yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2,5 yıl.

“KENDİNE GÜVENİYORSA BİR KERE DAHA GELİR YARIŞIRIZ”

Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2,5 yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz gelip aday olursa 2,5 yıl o koyar, 2,5 yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.

Benim gördüğüm bu yani bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2,5 yılda seçimi.