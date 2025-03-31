Özgür Özel Erdoğan'ın İBB planını açıkladı! Kayyum olarak atayacağı isim...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane'de konuştu.

"İSTANBULLU İMAMOĞLU'NUN YANINDA DURDU"

Yandaş kanallara ‘İstanbul boş, mitingin iptali gündemde’ haberini yaptı. Ama hep birlikte o meydana milyonlarca kişi aktı. Metro istasyonlarında binlerce kişilik mini mitingler yaşandı. Gençlerin coşkusu ve her yaştan İstanbullunun kararlılığı adayının ve İmamoğlu’nun yanında durdu.

Şimdi yandaş kanallar, kendi içlerinde üstünlüğün nasıl muhalefete geçtiğini ve bunun nasıl geri alınacağını düşünüyorlar.

Gelecek Cumhurbaşkanı adayına darbe girişimi milletin çıplak elleriyle püskürtülmüştür. Arkalarında kimse yoktur. Ne devlet ne de millet vardır. Devlet ve millet yarışırsa millet kazanır. Devleti bir partinin emrine verenler, partiyi devletleştiremedikleri gibi devleti de partileştiremezler. O seçimler yapılana kadar devletteki herkese devlet adamı gibi çalışmak düşer.

İBB’den yeni “Yalanlar ve Gerçekler” açıklaması

Bundan sonra CHP olarak attığımız her adımı bir öncekinden daha büyük kararlılıkla atacağız. Hiç kimse, şöyle bir şey düşünmesin "Güç ellerinde, devlet ellerinde" 19 Mart sabahı test ettiler millet cevabı verdi.

Bugün son seçimlerde ikinci turda da olsa seçilmiş olmasına rağmen, milletten aldığı yetkiye rağmen millete sırtını dönenlerin, anketlerde yerlerde sürüklenenlerin milletin gönlünde bir karşılığı yoktur.

"BİR KİFAYETSİZ MUHTERİSİ BURAYA KAYYUM YAPMAYA ÇALIŞTILAR”

Adil Karaismailoğlu'nun kayyum olarak atanacağı iddialarını dile getiren Özel şu ifadeleri kullandı:

Üstünlüğün üç bileşeni vardır: Bunlardan bir tanesi ahlaki üstünlük. Onu hiç kaybetmedik, kaybetmeye niyetimiz yok. 55 sabıkası olan gizli tanık; tecavüzden, kadına karşı tacizden, dolandırıcılıktan, rüşvetten sabıkası olan gizli tanıklar ya da birtakım eski AKP müteahhitlerinin iftiralarıyla yürüyen bir süreçte ahlaki üstünlük bizde olmayacak da kimde olacak? Psikolojik üstünlük; bu kadar operasyonla gazeteciyi, akademisyeni, genci sindirmişken; Saraçhane‘ye kayyum yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri, Türkiye Cumhuriyeti bakanlık mevkini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisini, avuçlarını ovuşturup ‘Aman İBB’ye başkan oluyorum...’ Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, bakan koydu olmadı; İstanbullu ‘Çek elini’ dedi. Genel Sekreter Yardımcılığından götürdüğü bir Ulaştırma Bakanı eskisini, yakasına belediye başkanımızın Adıyaman’da yapışıp da sallaya sallaya Adıyaman’dan dışarı savurduğu bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar.

X HESABINDAN YALANLADI

Özel'in sözlerine Adil Karaismailoğlu yanıt verdi:

Sizi kaale alıp cevap verme gereği duymamıştım ama bugün o yalanı bir kez daha tekrarladığınız için gerçeği hatırlatma ihtiyacı doğdu.

Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde bütün deprem bölgesinde olduğu gibi Adıyaman’da da devlet ve millet hep beraber canımızla, dişimizle depremin hasarlarını ortadan kaldırmaya çalışırken; o zamanki Adıyaman CHP milletvekili, yalanları ile fitne peşinde koştuğu için kendisini Adıyaman Valiliği’nde sert bir şekilde sözlü olarak uyardım. Uyarılarımın ardından kendisi karşılık vermemiş, taleplerini dile getirmiştir.

Deprem bölgesine bizimle ulaşan söz konusu vekilin benim yakama yapışması gibi çirkin bir hadise asla olmadı, olamazdı. Olay bundan ibarettir.