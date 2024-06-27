Özgür Özel erken seçim için tarih verdi! Flaş açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, normalleşmeden erken seçime kadar ülkedeki siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

Erken seçime ilişkin sözlerinin doğru anlaşılmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, erken seçim tarihi verdi. Özel, seçimden kaçmayacağını aktararak, 1.5 yıl sonra erken seçim olacağını ifade etti.

"BUGÜNDEN 1.5 YIL SONRA ERKEN SEÇİM OLUR"

Özgür Özel, "İlk seçim dediğim 2028 değil. Ben 31 Mart seçim sonuçlarını araçsallaştırarak seçim istemeyeceğimi söyledim. Bu seçim istemiyorum demek değil. En çok ben istiyorum. Vatandaş da, anketler gösteriyor ki, yavaş yavaş seçim istemeye başladı. Erdoğan 5 yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2.5 yıl sonra, bugünden 1.5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, erken seçimle ilgili geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum" demişti.