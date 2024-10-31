Özgür Özel'den Esenyurt'ta miting açıklaması: Bizi az göstermeye çalışanlara inat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Esenyurt'ta miting açıklaması: Bizi az göstermeye çalışanlara inat

Özgür Özel Esenyurt'ta konuşma yaptı. Özel, saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na gerçekleşecek miting için vatandaşa çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Meydan'ından Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması sonrası tüm vatandaşları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağırdı. Özel, konuşmasının sonrasında CHP İlçe binasına geçti.

'Bizi az göstermeye çalışanlara inat' diyerek çıkışan Özel, ilçenin en büyük meydanı Cumhuriyet Meydanı'nda mitingi gerçekleştireceklerini açıkladı.

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"KAYYUM ATANARAK DARBE YAPILDI"

Özel, şu ifadelerde bulundu:

"Biliyorsunuz, dün Esenyurt'un iradesine, her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bütün programları iptal ettik ve Esenyurt'tayız. MYK'mız toplanmış durumda, birazdan o toplantıya başkanlık edeceğiz. Saat 16.00'da da belediye önüne bir çağrı yapmıştık. Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, en büyük meydan neresi diye, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ymış. Saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak güncellenmiştir. Tüm Esenyurtluları saat 16.00'da meydana bekliyoruz. Bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız."

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