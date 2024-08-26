Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor

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Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tüzük Kurultayı’nın öncesinde eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP, eylül ayında yapılacak Tüzük Kurultayı için geri sayıma geçerken bir taraftan da hazırlıklar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da görüştü.

Özel, yapılan görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde gerçekleşecek değişiklikler için öneriler aldı. Yapılan görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Yapılan görüşme kapsamında Özgür Özel'in, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

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KURULTAY EYLÜL AYINDA

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını yapmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı almıştı.

Alınan karara göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül tarihinde Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplantı gerçekleşecek. Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılım gösterecek. Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül tarihinde başlayacak ve 9 Eylül tarihine kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

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