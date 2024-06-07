Özgür Özel fark açılıyor dedi elindeki anket sonuçlarını açıkladı

Özgür Özel bugün Adana’ya giderek partisinin İl Başkanlığı'nı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Özel, ziyareti esnasında toplanan vatandaşlara seslenerek, "Duysaydık bir miting yapardık. Burayı doldurdunuz bir mitinge çevirdiniz" diye konuştu.

Burada yaptığı konuşmada hububat alım fiyatları ve emekliye verilecek bayram ikramiyesine değinen Özel, “Size sözüm olsun, sizin derdiniz olmayan hiçbir şey benim gündemim olamayacak” dedi.

“SİZİN DERDİNİZ OLMAYAN HİÇBİR ŞEY BENİM GÜNDEMİM OLAMAYACAK”

Özel'in CHP’nin yerel seçimlerde büyük bir zafer elde ettiğini hatırlatarak, 10 bin liraya mahkum edilen emeklinin, asgari ücretine zam yapılmayan emekçinin, ürünü para etmeyen çiftçinin, kredi kartı borcunu borçla kapatanların, atanmayan öğretmeyenlerin, staj mağdurlarının; mağdur olan kim varsa onun mücadelesini verdiklerin ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özel, konuşmasının devamında, “Size sözüm olsun, sizin derdiniz olmayan hiçbir şey benim gündemim olamayacak” diye konuştu.

"YAZIKLAR OLSUN..."

Dün açıklanan hububat fiyatları hakkında da konuşan Özel, hükümetin çay ve hububat fiyatlarını Twitter'dan açıkladığına dikkat çekerek, “Açıklanan fiyat iyi ise Cumhurbaşkanı, normal ise bakan kötü ise birini bulup açıklatıyorlar ama dünkü buğday fiyatını açıklayan adam insan içine çıkamaz insan içine... Yazıklar olsun Twit atıp açıklıyorlar” dedi.

ERDOĞAN'A ÖNERİ

Önümüzdeki hafta Erdoğan ile görüşeceğini dile getiren Özgür Özel, Erdoğan’ın bayram ikramiyesini bir asgari ücrete, 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını önerdi.

ANKET SAYILARINI AÇIKLADI

Konuşmasının sonunda oy oranlarına da değinen Özel, son anket sonuçlarını paylaştı.

Yerel seçim sonuçlarının sadece yerel seçimde kalmadığını belirten Özgür Özel, seçimden sonra da oy atışının sürdüğüne dikkat çekti.

Bugün açıklanan anketler sonuçlarına değinen Özel, “Hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak... Hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor, fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu, burada duruyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor" dedi.