Özgür Özel Ferdi Zeyrek için düzenlenen mevlit programına katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü evinde yaşadığı elektrik akımına katılması nedeniyle ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Zeyrek, yoğun bakımda verdiği 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Zeyrek için Hatuniye Camii’nde bugün mevlit programı düzenlendi. Mevlitte, Zeyrek’in ruhu için dualar okunurken, ailesi ve sevenleri acılarını paylaşmak üzere bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL PROGRAMA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’daki taziye programlarının üçüncü gününde Fatih Sergi salonunda gerçekleşen taziye kabulünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan taziye çadırlarını ziyaret ettikten sonra, Hatuniye Camii’nde düzenlenen mevlit programına geldi.

Mevlitte, CHP Lideri Özgür Özel ile eşi Didem Özel ve Zeyrek ailesinin yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Öte yandan çok sayıda vatandaş da mevlite katılarak Zeyrek için dua etti.

Mevlit programı, okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.