Özgür Özel Filistin'e destek mitinginde konuştu! "Trump'tan randevu dilenenler Filistin'in kardeşi olamazlar"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel haftalık mitinglerine İstanbul'da devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel konuşma yaptı. Özgür Özel konuşmasına, yapılan eyleme destek veren tüm genel başkanları selamlayarak başladı.

Özgür Özel konuşmasında "Bugün Gazze'de yapılanlara tarih önünde katliamın karşısında durmaya geldik. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti. Yardım dağıtım sıralarında uzaktan keskin nişancılarla un bekleyen anne babalara ateş açanlar var, biz bu vicdansızlığa karşı sesimizi yükseltmeye geldik, Sumud filosu Gazze'ye doğru ilerliyor, dün akşam saldırıya uğradı buradan Erdoğan'a sesleniyoruz Sumud insanlığın vicdanıdır o filoyu koruyun, destek olun ne olursa olsun" dedi.

Özgür Özel Eyüpsultan'daki konuşmadında "Filistinliler bizim kardeşimiz, onları yanlız bırakmayacağız! Dünyada 150 ülke buna karşı çıkarken nereden cesaret alıyor İsrail. Bunun cevabını herkes biliyor. Trump İsrail'e yüz vermektedir, yol vermektedir. Trump'tan randevu dilenenler Filistin'in kardeşi olamazlar" diye seslendi.

'FİLİSTİN DOSTLARININ DEĞİL İSRAİL'İN KARŞISINA DİKİLİN'

Özgür Özel iktidara seslenirken, 'İktidar İsrail ile ticareti kesmedi' derken 'Filistin dostlarının değil İsrail'in karşısına dikilin' diye konuştu.

Bugün yapılan CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanı seçilen Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Çelik'ten sonra kürsüye DEVA Partisi Genel Başkanı davet edildi. Filistin mitingine katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerken 'bizi buraya bir araya getiren Özel'e teşekkür ederim' diye de ekledi. Babacan konuşmasında "İsrail karşıtlığı sadece lafta" dedi.

Babacan, konuşmasında "Netanyahu'nun en büyük destekçisi kim? Trump. Erdoğan'ın dostu Trump. Zulüm yapan er geç gider. Hiç şüpheniz olmasın. İki lafın başında 'Dostum Trump' diyen Erdoğan'a sesleniyorum. Alenen bir soykırımcının aleni desteğine nasıl 'Dostum' dersiniz?" şeklinde konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da mitingte konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yine CHP'nin düzenlediği Filistin mitinginde yer aldı. Arıkan "Bizi buluşturan Özgür Özel ve yol arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

CHP lideri Özgür Özel miting öncesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız! Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir" demişti.