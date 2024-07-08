Özgür Özel Fransız solcularını kutladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Fransız solcularını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Fransa'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ikinci turunda sürpriz sonuçla ortaya çıktı.

Yeni Halk Cephesi olarak bilinen sol ittifak, bu turu önde tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Parti’sini geride bıraktı ve göçmen karşıtı milliyetçi Ulusal Birlik Partisi’ni de üçüncü sıraya itti.

Fransa’daki sol ittifakın başarısı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den açıklama geldi.

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sol İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Özgür Özel’in kutlama mesajı şöyle:

"Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum."

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