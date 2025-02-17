Özgür Özel, Gelecek Partisi’ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Lütfü Bey, kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Davutoğlu, Özel'i ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Özel, görüşme sonrası yaptığı açıklamada 2 saate yakın çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ben hem CHP'li belediyelerin, belediye meclis üyelerinin, partimizin siyasetçilerinin, en nihayetinde partimizin kurumsal kimliğinin bir yargı tacizi altında ve bu güçlüklerle mücadele ederken belirlediğimiz yol haritasıyla ilgili kendilerini bilgilendirme imkanı buldum. Buna yönelik olarak da Başbakanımızın son derece yapıcı önerilerini, katkılarını aldık. Bundan sonra halk arasındaki deyimle arayı daha fazla açmadan, bol bol karşılıklı istişarelerde bulunmak ve heyetlerimizin de kendi alanlarında gerekli görüşmeleri noktasında bir fikir birliğimiz var" dedi.



"LÜTFÜ BEY, KENDİSİNİ ADAYLAŞTIRDIĞIMIZ SÜREÇTE HERHALDE KURULTAYA İTİRAZ EDECEK ZAMANI BULAMADI"

Bir basın mensubunun eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP Kurultayı'na yönelik iptal davası açması ile ilgili sorusu üzerine Özel, şunları söyledi:

"Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Zaten o süreçlerde hiç böyle iddialar ortaya atılmamıştı ama üç ayda bir Erdoğan, bu kurultaya bir niteleme sıfatı takıp, tartışma başlatmaya çalıştı. Biz onun çok elverişli gördüğü o alana hiç girmedik. Sürecin nasıl geliştiğini hepiniz takip ettiniz. Şu anda bir yıldır hiçbir kanıt olmayan bomboş bir dosyaya konuşanlar, paylaşım yapanlar, adı geçen herkesi dahil edip orada bir hareketlilik oluşturmaya çalışıyorlar. Usulen zaten Lütfü Savaş'ın açtığı, açmaya çalıştığı dava süre yönünden reddedilmeye mahkum. Zira bu işin süresi altı aydır. Onun için zaman aşımına uğramış. Lütfü Savaş da altı ay içinde o başvuruyu yapamamasına bir gerekçe anlatıyorsa herhalde kendisi önce bizi tebrik edip, sonra takdir edip, sonra adaylık başvurusu yapıp, bizim anketlere çok dikkatle bakarak ve kendisinin kazanabilmeye yakın adayımız olarak görüldüğü için aldığımız bütün eleştirilere, Lütfü Bey'e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Bunu 1,5 yıl sonra yapmaya çalıştı. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır. Bu stratejinin parçası olanlar da hangi bütünün parçası olduklarını da kendileri değerlendirsinler. Benim bu konuda israf edebileceğim nefes bununla sınırlıdır."



"Ümit ediyoruz ki Meclis'te Kürt sorununun çözülmesini tartışabileceğimiz bir zemin oluşur"

HÜDA-PAR tarafından açıklanan "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı Bildirisi"nin sorulması üzerine Özel, "HÜDA-PAR'ın yapmış olduğu çalışma üzerinden bir meseleyi tartışmayı doğru bulmam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesine ilişkin geçmişte söylediklerini, bu sürece ilişkin söylediklerini, bir Meclis odaklı süreç tarifiyle ilgili ısrarını biliyorsunuz. Bunun yanında bizim kendi komisyonumuz Türkiye'nin bütün sorunlarını demokratikleşerek aşabileceğini ve bunun hangi yasal düzenlemelerle yapılabileceğini çalışıyorlar. Zaten o demokratikleşme adımları, Türkiye'de pek çok sorunu ortadan kaldırabilecek adımlar. Ümit ediyoruz ki Meclis'te bir bütün olarak demokratikleşmeyi ve doğal sonucu olarak Kürt sorununun çözülmesini tartışabileceğimiz bir zemin oluşur. Ben bu zeminde tartışmayı tercih ederim, HÜDA-PAR‘ın raporu üzerinde tartışmayı asla doğru bulmam" ifadelerini kullandı.



"SAYIN ELİTAŞ, CESARET 2,5 YIL VADELİ BİR İŞ DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın seçim tarihi hakkındaki açıklamasının sorulması üzerine Özel, "Eğer cesaretim varsa CHP olarak 2027 Kasım seçimlerinde onlarla yarışacakmışız. Sayın Elitaş, cesaret 2,5 yıl vadeli bir iş değildir. Cesaret bugüne dair bir şeydir. 2,5 yıla kadar ancak cesaretinizi toplayabileceğinizi ifade ediyorsunuz. Biz de size ‘Biz bugünden varız' diyoruz. Bunu AK Partili seçmenlerin takdirlerine bırakıyorum. ‘2,5 yıl sonra cesur olacağız' diyenlerle bugünden yarışmaya cesareti olanların karşı karşıya geldiği bir pozisyondayız" cevabını verdi.



"TÜSİAD'a açılan soruşturma ilk günkü ifadelerin ne kadar haklı olduğunu teyit eden bir soruşturmadır"

CHP Lideri Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'a açılan soruşturmayla ilgili yöneltilen soru üzerine de şu cevabı verdi:

"TÜSİAD'a açılan soruşturma ilk günkü ifadelerin ne kadar haklı olduğunu teyit eden bir soruşturmadır. Oluşturulmaya çalışılan iklimde Türkiye'de kimsenin konuşmadığı, herkesin sustuğu, susmayanların susturulduğu ve içeri atıldığı bir rejimi Türkiye'ye getirip dayadılar. Rejim bu noktaya geldi."