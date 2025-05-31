Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…

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Özgür Özel gemileri yaktı! Öyle bir şey söyledi ki…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan belediye başkanı Hakan Bahçetepe için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan belediye başkanı Hakan Bahçetepe için belediye önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Gaziosmanpaşa'yı da CHP mi kazanacak dediği birilerinin küçümsediği süreçte seçimleri kazanmış, buna inanamayanların itirazları ile mücadele sonucu Gaziosmanpaşa'nın iradesine sahip çıkıp mazbatasını almışız. Kazanamadığı belediyeyi kayyum ve iftira ile elde etmeye çalışan bir anlayışın kötülükleri ile mücadele etmeye çalışıyoruz.

"KASADAN ÇIKAN TEK ŞEY MÜHÜR"

Hakan Başkanı bugün evinden aldılar, bir şey yok. Her belediyede kasa olur, burada da var. İnternetten buldukları görüntüler ile haber yaptılar. Kasadan çıkan belediyenin mührü ve önceki belediye döneminden kalma hard disk. Bir kuruş para yok. TRT Genel Müdürüne o görüntüleri yayınlayanlara sesleniyorum. Eğer orada 1 lira çıkmışsa ben bugün siyaseti bırakıyorum."

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