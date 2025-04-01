Özgür Özel: Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel: Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gençler tarafından başlatılan tüketim boykotuna destek verdiğini belirtti. Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."

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