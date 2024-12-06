Özgür Özel: Gökkubbeyi başlarına yıkarız! İBB'ye kayyum atanması iddiasına sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Özgür Özel: Gökkubbeyi başlarına yıkarız! İBB'ye kayyum atanması iddiasına sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'a kayyum atanması iddialarına ilişkin "Gök kubbeyi başlarına yıkarız" şeklinde konuşurken gelecek dönem Cumhurbaşkanlığı forsunun kendi genel merkezlerinde asılı olacağını sözlerine ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'a kayyum atanması iddialarına ilişkin "Gök kubbeyi başlarına yıkarız" şeklinde konuşurken gelecek dönem Cumhurbaşkanlığı forsunun kendi genel merkezlerinde asılı olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Sinem Fıstıkoğlu'na özel açıklamalarda bulundu.

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Fıstıkoğlu, kayyum atabilir olduğu söylenen 38 belediye içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yer alması sorusuna Özel'in çok net yanıt verdiğini söyledi.

"Bize terör iltisakı ile kayyum atayamazlar. Olursa başka bir kılıf bulurlar ama.. İstanbul'da öyle bir şey olursa gök kubbeyi başlarına yıkarız"

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Fıstıkoğlu, Özel'e 'yumuşama' / 'normalleşme' sürecinde yöneltilen eleştirileri sordu.

Özel, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin olması gereken olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanlığı forsunun CHP Genel Merkezi'ne çekilmesi konusunda da eleştirildiğini hatırlattı. Özel şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı forsunu çektik, çok eleştirdiler ama bu bayrak bir sonraki seçim genel merkezimizde dalgalanacak. Ayrıca sabahtan beri orada durmadı, 'Cumhurbaşkanı sokağa girince göndere çekin' dedim"

Özgür Özel, CHP içindeki kurultay söylentilerine de yanıt vererek "CHP bu kısır tartışmalardan çıkmalı biz hala birinci partiyiz" şeklinde konuştu.

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