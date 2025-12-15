Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Durbay, çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından dolayı 12 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Durbay, bugün memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

'ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kanser sebebiyle hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın anma töreninde gözyaşlarına boğuldu. Özel'in açıklaması şöyle:

" Gülşah başladığında 21 yaşındaydı, partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, çalıştı. 2014'te ben büyük şehir adayıydım. Belediyedeki bütün pesonele beni Gülşah tanıtmıştı. Çankaya Belediye Başkanı burada. Tuzla, Kadıköy burada. Hepsi CHP kollarının başkanları. Gülşah'ın ağzında bir laf vardı. 'Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak' derdi. "Çok acıklı bir hikaye yazdık" dedi. En son lafı bu. Hepimizin başı sağolsun. Ve bir yerde dursun artık..."

LAL DENİZ: KISACIK ÖMRÜNE UNUTULMAYACAK KADAR GÜZEL BİR HİKAYE SIĞDIRDI

İlk olarak Gülşah Durbay'ın en yakın dostu Çeşme Belediye Başkanı Lal Deniz, sözlerine başladı. Deniz şu ifadeleri kullandı:

“Ben de size yol arkadaşınız olarak değil, Gülşah'ın kız kardeşi olarak teşekkür ediyorum. Bir gülümün güzel ailesi. O sizin evladınız olmayı çok sevdi. Ama sanıyorum ki en çok onunla aynı gün doğan ılgazın teyzesi olmayı sevdi. O annesinin nazlı güzeli, babasının canı, kardeşinin en değerlisi ve tüm ailesinin gururu oldu. 'Çok acıklı bir hikaye yazdık değil mi?' dedi. Bu gülümün yoğun bakımda söylediği son sözlerden biriydi.

Hayır gülüm. Sen kısacık ömrüne unutulmayacak kadar güzel bir hikaye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Asla unutulmayacaksın. Ah gülüm. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok.

Eksiğim, boşluğa bırakılmış gibiyim. İyi ki geçtin bu memleketten. İyi ki ışık saçtın hayatlarımıza gülüm. Seni çok seviyorum. Seni çok özleyeceğiz. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın gülüm. Huzurla uyu"