Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı: Otuz bunun altına yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özel, konuşmasına başlamadan önce partiye katılacağı dün kesinleşen Eski İYİ Parti'li vekil Ümit Özlale'ye parti rozetini taktı.

Özgür Özel konuşma metnini yırtarak "Devlet Bey'e inat suni gündemi değil, gerçeği konuşacağız." dedi. Daha sonra Özel, asgaari ücretli ve emeklinin derdine değindi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan satırlar şu şekilde;

Üstün, başarılı isimler takımımıza katılacaktır.

ÖZEL'DEN TUTUKLAMALARA TEPKİ

Bir diğer tarafta Nasuh Mahruki 20 Kasım’dan beri tutuklu. Sadece görüşlerini belirtmiş. Mahruki annesini kaybettiğinde ölen öldü diyerek dört gün enkazın altından çıkmayan birisidir.

TRT World forumunda, Sayın Erdoğan konuşuyor. 9 genç diyorlar ki, “Gemiler Gazze’ye Hayfa’ya değil” İsrail’e ticaret devam ediyor diyorlar. Özgür Filistin bayrağı açıyorlar. Bu çocukları yaka paça dışarı attılar. Demokrasi protesto rejimidir. Ama yaka paça götürdüler. Bu 9 arkadaşımızı Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla tutukladılar.

"HEKİM DEĞİL YARIŞ ATI GİBİ GÖREN, YÖNETMELİK"

Aile hekimleri bir kez daha eylemdeler. Çünkü bir yönetmelik çıktı. Onları hekim değil yarış atı gibi gören, onları istatistiklere göre değerlendiren ona göre para veren, özlük haklarını ellerinden alan saçma sapan bir yönetmelik.

ÖZEL'DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Esad’ı katliamcı ilan edip Suriye’yi bölmek üzerinden söylemler. Atatürk ne dediyse tersini yapıyorlar. Bunun sonunca milyonlarca sığınmacı Türkiye’ye geldi, bizim gencimiz yerine ucuz iş gücü oluyorlar, bizim gencimiz işsiz. Bu ülkede ne huzurları var ne huzur veriyorlar. Bu süreçte halen daha birileri aynı yanlışta ısrar ediyor. En önemli aktör Türkiye’dir, Biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız, soğuk kanlılığı elimizden bırakmamalıyız. Devlet kuran parti dış politikaya devlet ciddiyeti zaviyesinden bakmalıdır.

Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durulmalıdır. HTŞ terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına temkinle yaklaşılmalıdır.

İran’ın bölgede zayıflatılması mezhep savaşlarının körüklenmesi, İsrail’in hakimiyetinin artması ve güvenliğinin sağlanması Ankara’nın önceliği olmamalıdır.

Öte yandan, Rusya’nın mevzi kaybetmemesi, İran’ın yeniden toparlanması da Ankara’nın oyun planı olamaz. Bizim safımız vatandaşımızın güvenliği neredeyse o taraftır.

ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Bahçeli ile konuşacak bir şey yok. Devlet Bey'e inat suni gündemi değil, gerçeği konuşacağız. Devlet Beye inat, Devlet Bey senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşması dönemi çok gerilerde kaldı çok gerilerde.

Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde emekçi, seçim ekonomisinde emekçi. Şimdi enflasyon düşecek yeniden emekçiye kazık atmaya çalışıyorlar. Şimdi Bahçeli’nin hatırına tekrar ediyoruz. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında biz yokuz.

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