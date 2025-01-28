Özgür Özel CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kimin belirleyeceğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, yeni yol haritasını da açıkladı. Özel, "Bundan sonra Cumhurbaşkanını halk belirleyecek, üye olan herkesi baba ocağına bekliyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta yangın faciası sebebiyle CHP'deki yeni yol haritasını açıklayamayan Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında yol haritasını paylaştı. Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk. Artık yeni bir dönem için mutabakattayız. Biraz önce söylediğim iki ismin 'Partim isterse, görev verilirse' deyip söyledikleri için teşekkür ederim. Artık yeni bir çağrı yapıyoruz. Bugün bu kötülüğe karşı demokrasiyle geldiği koltuğu şiddetle bırakmamak istemeyen kişilere karşı yeni süreç başlıyor. Önceki seçimlerde sandık koruma konusunda edindiğimiz tecrübelerle, çalışmalarımızla cumhurbaşkanı adayımızı belirleyene kadar yeni bir sürecin başındayız. Şubat, mart ve nisanda tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Adayımızla birlikte 'Biz hazırız' demek için bekliyoruz. Adayı ben değil hepimiz, tüm CHP'liler belirleyeceğiz. Sizler sonraki Cumhurbaşkanını iktidar yapacak adayı seçmeye var mısınız? Partiye kaydolan herkes adayı belirleyecek." şeklinde konuştu.

"AYNI BİLİRKİŞİ, HER SEFERİNDE AYNI ADAM SEÇİLİYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bilirkişi' çıkışına da değinen Özel, "Sizin yaptığınız da, kötü niyetli, gözü dönmüş birisini İstanbul'un başına musallat etmektir. Geçmişte Zekeriya Öz'e sahip çıkan, kendini kalkan eden sonra da o sıçan gibi kaçan Öz'ün arkasından giden, Enis Berberoğlu'nu hapse sokmak, Selahattin Demirtaş'ı cezaevine göndermek, Can Atalay'ı hapse atmak ve seçim sonrası da çıkarmamak, TTB'yi kapatmaya çalışmak, Sırrı Süreyya Önder'i yargılamak isteyen Akın Gürlek... Gürlek, sen insanların adalet duygusunu katlettin, gel siyasete diyorlar. İstanbul'da bir Akın'ım yok, oraya da yollamalıyım dediler sonra. Bir savcı siyasi olmuşsa artık siyasidir. Gazetecilere, bana, Esenyurt'ta, Beşiktaş'ta belediye başkanlarımıza, Ümit Özdağ'a, İBB başkanımız İmamoğlu'na, Ayşe Barım üzerinden çok sayıda sanatçımıza açılanlarda, daha dünkü soruşturmada hepsinde aynı kişi var. Aynı bilirkişi, her seferinde aynı adam seçiliyor." dedi.

BAKAN TUNÇ'A 'KORSAN RAPOR' TEPKİSİ

Bakanlığın 'korsan rapor' söylemine ilişkinde eleştirilerini dile getiren Özel, şunları söyledi;

O raporu ben aldım, ilgili sayfalarını sosyal medyadan paylaştım. Adalet Bakanı'nı aradım telefona çıkamadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısına ulaştım, suçlu olmayanlara suç atmaya çalışıyorlar. Elinden geleni yapacağını söyledi, kendisinin insafına emanet ettim. telefonlarına çıkmayan Bakan 'korsan rapor' demeye kalktı. Yalan diyemiyor, korsan diyor.

Yetkilendirilmemiş biri rapor yazarsa korsan olur. Bu 7 kişi Bolu Başsavcılığı tarafından belirlenen bilirkişiler. Onların raporuna korsan diyemezsin. Adalete karşı korsanlık faaliyeti yürüten Adalet Bakanı'ndan başkası değildir.

Rapor korsan olmadığına göre ele geçiriliş yöntemine korsan diyor olabilir. Zorla ele geçirilirse ona korsanlık denebilir. Facianın sorumlularını belirten bu rapor kimsenin malı değildir ki ele geçirişimiz korsanlık olsun. Adaleti çalmanıza izin vermedik.