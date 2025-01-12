Özgür Özel, “Haberimiz var” diyerek duyurdu. MHP ile ilgili açıkladığı bilgi çok tartışılacak

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak katıldığı bir etkinlikte terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Taytak, teröristbaşına ‘beyefendi’ dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin grup toplantısı ile başlattığı İmralı açılımı ile ilgili konuşan Taytak şunları söyledi:

"Sayın genel başkanımız elini taşın altına koydu, ‘Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım’ dedi. Bundan dolayı oyumuz yükselir mi diye düşünmüyoruz. Biz güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz.

Bir an önce de Kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK’yla YPG’yle problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak.”

“DİLİM SÜRÇTÜ” DEDİ

MHP’li Taytak, teröristbaşına ‘beyefendi’ demesinin ardından mikrofonu eline yeniden aldı. Dilinin sürçtüğünü belirten Taytak, “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken ‘beyefendi’ diye hitap edilir. Orada dilim sürçtü. bizim için Abdullah Öcalan terörist başıdır” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN FLAŞ SÖZLER

MHP’li Taytak’ın büyük tepki çeken sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, gazetecilerin sorusu üzerine “Eskiden ‘sayın Öcalan’ diyenlere ağıza alınmayacak lafları edenler, şimdi bu noktalara geldiler” dedi.

Özel, söz konusu ifadenin bir ‘dil sürçmesi’ olmadığını belirterek “Bazı görüşmelerde çok daha üst düzey MHP’liler tarafından benzer ifadelerin sarf edildiğinden haberdarız” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel’in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Bunu herhangi bir milletvekili ya da vatandaş sokakta söylese, milletvekiline fezleke, vatandaşın kapısına sabah koçbaşıyla girerler. Eskiden ‘sayın Öcalan’ diyenlere ağıza alınmayacak lafları edenler, şimdi bu noktalara geldiler. Hatta ben bir şey daha söyleyeyim: Hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. O ifadenin sadece MHP’deki o milletvekiline mahsus ve bir dil sürçmesi olmadığını, bazı görüşmelerde çok daha üst düzey MHP’liler tarafından benzer ifadelerin sarf edildiğinden haberdarız. ‘Bugün söyle’ derseniz bugün ispatlayacak bir şey yok ama zaman kimler tarafından nasıl ifadeler kullanıldığını ortaya çıkaracak. MHP’deki bu kırılmayı zaman içinde takip etmeye devam edeceğiz.”