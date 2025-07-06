Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği CHP MYK toplantısı sonrası basın açıklamasındaki ifadelerinin Cumhurbaşkanına hakaret olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda kullandığı "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" ifadelerine yanıt veren Özel, "Madem birinci partisin gel gidelim sandığa. 2 Kasım Pazar. Sen birinci olsan parende atarak sandığa gidersin" dedi.