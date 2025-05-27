Özgür Özel hangi ahtapotları açıklayacak? Partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel hangi ahtapotları açıklayacak? Partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Erdoğan'ın, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim" demişti. Özgür Özel'in partisinin grup toplantısını başladı. Ahtopotlara ilişkin Özel neler söyleyecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" sözlerine karşılık olarak, "Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim inşallah. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım" demişti.

Özgür Özel, partisinin bugünkü grup toplantısını gerçekleştiriyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar şu şekilde;

"İstanbul'da tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptık. 81 ülkeden 89 kardeş partimiz, Sosyalist Enternasyonal davetiyle İstanbul'daydı. Onları ağırladık.Hem Ekrem İmamoğlu'na özgürlük dediler. İmamoğlu'nun afişlerini, İmamoğlu'nun resimlerini taşıdılar, paylaştılar dünyanın liderleri. Hem de bundan sonrası için derhal serbest bırakılması, tutuksuz yargılanması ve İstanbul'un kendisine verdiği görevi yapması için özgürlüğünün ve göreve iadesinin takipçisi olacaklarını, beklentilerinin bu yönde olduğunu, bunun doğrusunun bu olduğunu, aksinin darbe olduğunu ifade ettiler.

İsmet Paşa'ya söylediği her şeyi o cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet paşa cumhurbaşkanı olarak geldi, cumhurbaşkanı olarak siyaseti bıraktı. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.

Erdoğan, demokrasiyi sen 'tramyava' benzetiyorsun ya biz onun raylarını döşeriz. Biz demokrasiye sahip çıkıyoruz. İmamoğlu'na hep birlikte sahip çıktık.

Gazze'de ABD'nin 'turistik kent yapacağız' diye Gazzelileri sürecekler. Gazze'ye çökmek isteyen Trump'a sustular. Trump'ın Gazze işgaline 'hayır' demeyecekler. İktidar tarafından geleceğin Cumhurbaşkanına darbe yaptılar.

Beylikdüzü Belediyesi'ndeyken kartvizitlerinde kullandığı telefondur. Buradan gelen vatandaşın talepleri ve istekleri arasında 'önemliyse bana bağlayın' demiş. Gizli dedikleri telefon 6 yıldır çekmecede duruyor.

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