Özgür Özel harekete geçti! Bir sonraki adımı belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın yeni çalışma ofisi olarak belirlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. Sarıyer'deki binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki özel çalışma ofisi olarak kullanılması karar verildi. CHP lideri Özgür Özel, Sarıyer'deki yeni çalışma ofisine yarın gidecek.

Öte yandan Gürsel Tekin akşam saatlerinde eski CHP İstanbul İl Binası'ndan ayrıldı. Tekin, yarın yine geleceğini söyledi