Özgür Özel: Hazmedilirse bunun devamı gelir...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV canlı yayında konuştu. Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına yönelik olarak canlı yayında konuştu.

Özgür Özel katıldığı yayında yaşananlar üzerine 'Millet iradesine sahip çıkmalı' dedi. 'Kritik bir eşikteyiz' diyen Özel, 'ilk kez bir belediye başkanımız tutuklandı gerekli tepkiyi en sert şekilde vermemiz gerekiyor' şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada 'bunun devamı gelecek' diyerek yaşanan olaylara verilmesi gereken tepkilere de dikkat çekti.

'Herkes milli iradeye sahip çıkarsa hesaplar geri döner' diyen CHP lideri 'hazmedilirse bunun devamı gelir' diye konuştu.

Özgür Özel, bugün içinde İstanbul'da olacaklarını ve saat 16.00'da da Esenyurt Belediyesi önünde toplanılacağını açıkladı.

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