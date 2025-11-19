CHP, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 71'incisini İstanbul Sultangazi'de gerçekleştirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mektubunu okudu. CHP lideri Özgür Özel mitingde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

242 gündür tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden kaleme aldığı mektupta İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

'Burası milletin iradesini yok sayma hadsizliğini gösterenlere karşı, hukuka ve demokrasiye sahip çıkanların meydanıdır. Burası adalet ve hürriyet sevdalıların meydanıdır. Birliğin ve kardeşliğin meydanıdır. On milyonların umudu bu meydandadır, sizler umudun, cesaretin simgesisiniz. Her birinizle gurur duyuyorum, yürekten teşekkür ediyorum her birinize.

Kıymetli hemşehrilerim, bir yıldır süren her türlü imkanın seferber edildiği bir soruşturmanın sonucunda ortaya koydukları iddianame bir utanç vesikasıdır. Hukuk adına, demokrasi adına, siyasi ahlak adına bir utanç vesikasıdır. Bu iddianame ile hukukun, devlet ciddiyetinin gerekleri ayaklar altına alınmıştır. İddianame adı altında ortaya bir siyasi niyet beyanı koyulmuştur. Bu iddianame ile iktidar, rakiplerine hayat hakkı tanımama, milli iradeyi baskı altına alma niyetini açık biçimde ilan etmiştir. Kanıtsız, tutarsız, hukusuz bir iddianame ile bizi siyasetin dışına itmeye çalışanlar milletin özgürce seçim yapmasından korkuyorlar. Belediyelerde ortaya koyduğumuz olağanüstü performanstan korkuyorlar.

'BİZE DUYULAN KİN VE ÖFKENİN NEDENİ…'

Bize duyulan kin ve öfke, milletimizin bizim yönetim becerimize ve ahlakımıza gösterdiği büyük teveccühe karşı duyulan kin ve öfkedir. Bize duyulan kin ve öfkenin nedeni, Sultangazi’ye kazandırdığımız kreşlerdir, Kent Lokantası’dır, Ahmed Arif Kütüphanesi’dir. İhtiyaç sahiplerine en adil biçimde sunduğumuz sosyal destek ve yardımlardır. İş arayan vatandaşlarımızı iş verenlerle buluşturduğumuz Bölgesel İstihdam Ofisimizdir.

Bize duyulan kin ve öfkenin nedeni, onlardan kat be kat fazla yaptığımız metrolardır, imar çetelerinden kurtarıp halka açtığımız yeşil alanlardır. İnancı, kimliği, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkese aynı gözle bakıp, eşit davranma ahlakını bu şehrin yönetimine hâkim kıldığımız için bize karşı kin ve öfke duyuyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde, hatta ülkemizin tarihinde ilk kez bir ‘İnanç Masası’ kurarak, camilere, cemevlerine, kiliselere, sinagoglara eşit hizmet ettiğimiz için bize düşmanlık besliyorlar. Çünkü biz; bu eşitlikçi, adaletli yönetim anlayışımızla, onların elindeki ‘kutuplaştırarak iktidarda kalma silahını’ etkisiz hale getiriyoruz.

'YAPTIĞIM PAYLAŞIMLARI ENGELLEMEK İÇİN SOSYAL MEDYA HESABIMI KAPATTILAR'

'Onları iyi tanıyın. Onlar, milletten korkup kaçanlardır. Biz ise millete güvenip, kucak açanlarız. Onları iyi tanıyın. Onlar; hukuku yok sayıp, siyasi rakiplerini yargısız infaz etmeye kalkanlardır. Beni, Silivri’de bir hücrede tutmak yetmiyor onlara. Sesim hiç duyulmasın, fiziki varlığım hiç görülmesin, düşüncelerim, sözlerim hiç yayılmasın istiyorlar.

Benim kişisel sosyal medya hesabımı kapatmak yetmedi onlara, şimdi de Cumhurbaşkanı Adayı kimliğimle yaptığım paylaşımları engellemek için ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabımızı kapattılar. İddianameye karşı gerçeklerin ortaya konulmasını engellemek için internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Ben, aylardır ‘yargılama canlı yayınlansın, millet gerçeği görsün’ diyorum, onlar, aylardır bu talepten kaçacak delik arıyor.

Ama yolun sonu göründü. Korku kaybedecek, cesaret kazanacak. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir kişi kaybedecek, bir büyük millet kazanacak. Onlar için yol bitti. Biz ise yolun başındayız. Millet sırtını döndü, onların umudu kalmadı. Artık umut sizsiniz. Umut sizsiniz!

AHMED ARİF'İN DİZELERİNE YER VERDİ

'Sultangazi’ye açtığımız Ahmed Arif kütüphanemizin duvarlarında ne yazar biliyorsunuz değil mi?

Gör, nasıl yeniden yaratılırım,

Namuslu, genç ellerinle.

Kızlarım,

Oğullarım var gelecekte,

Her biri vazgeçilmez cihan parçası.

Kaç bin yıllık hasretimin koncası,

Gözlerinden,

Gözlerinden öperim,

Bir umudum sende,

Anlıyor musun?

Hep birlikte umudu büyüteceğiz, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.'

'AKP'Yİ YENENLER İÇERİDE, UYUŞTURUCU KULLANANLAR VE TORBACILAR DIŞARIDA'

CHP lideri Özgür Özel mitingde yaptığı konuşmada, 'Ülke içinde Kaptagon ve Fetanmetin kullanımı ucuz sentetik uyuşturucu kavramı patlamış noktada' olduğunu belirterek, 'Öyle bir noktadayız ki bununla mücadele etmek bir yana ediyormuş gibi yapıp bir takım çetelerin fink atması, korunması kollanması herkesin dilinde' ifadelerini kullandı.

'GELEN İÇİŞLERİ BAKANI ESKİ BAKANI ÇETELERE YOL VERMEKLE SUÇLAYIP ARKADAN BELGELER SIZDIRIYOR'

'Her yeni gelen İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı'nı bununla mücadele etmemekle çetelere yol vermekle suçlayıp arkadan bilgiler sızdırıyor' diyen Özel, Bu da, önceki de, daha önce ki de. Niye? Hepsini atayan aynı kişi. AKP’yi yenenler, eleştiren, protesto edenler içeride. Uyuşturucu ve torbacılar köşe başında. Ekrem başkan Silivri’de. Ekrem’in tek suçu yenmek oldu diye. Erdoğan yıllar önce biz bu ülkeyi şirket yönetir gibi yöneteceğiz demişti. Hakikaten de dediğini yaptı. Ülkeyi 2018 yılında ülkenin yönetimini tek adam rejimine çevirirken, Örneğin Sağlık Bakanı atadı özel hastanesi var. Turizm Bakanı atadı otelleri ve tur şirketleri var. Milli Eğitim Bakanı atadı özel okul zincirleri var. Erdoğan ülkeyi gerçekten şirketi gibi yönetmeye başladı' dedi.

'GENÇLER GÜVENDE DEĞİL'

'AK Parti'nin kara düzeninde gençler uyuşturucuya karşı güvende değil' sözlerinis sarf eden Özel, 'Her gün iş kazasında ölen işçilerimiz güvende değil. Para için doğdukları gibi küvezlerde para için öldürülen yeni doğanlar güvende değil. Metan gazından, kazadan, sıcak havadan şehit olan askerler güvende değil. Yanan ormanlar güvende değil. Sele kapılanlar güvende değil. Depremde üstüne şehirler yıkılanlar güvende değil. Metro inşaatına kurban olanlar güvende değil' dedi.

'AKP'NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAĞIZ'

Gidip iki çocuğuyla birlikte karısıyla karnını doyurmaya kalkan gariban güvende değil. Açlık sınırının altında maaş verilen emekli güvende değil. Yoksulluk sınırının altındaki 10 milyonlar güvende değil. Kim güvende? Sadece zenginlerin çıkarları ve beyefendilerin yapıştıkları koltukları güvende.

Buradan Sultangazi'den söylüyoruz. And olsun ki değiştireceğiz. And olsun ki değiştireceğiz. AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek. Bu vatan evlatlarının devri başlayacak. Vatan evlatlarının devri. O koltukları bu millet altınızdan çekip alacak. Görevi, vazifeyi hak edene verecek.

Paraları sıfırlayanları değil, ayakkabı kutucularını değil, elbise torbasında para taşıyan Bakara makaracıları değil, bütün kaynakları Sultangazi için kullananları, o paralarla kreş yapanları, yurt yapanları, anne kart verenleri, sosyal desteği beşe katlayanları, Sultangazi'yi sevenleri göreve getirecek millet.'

'22 YIL ÖNCE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SEKİZ ÇEYREK ALTIN ALIYORDU'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Gitmiş, Türkiye'de diyor dört bir tarafı geziyor. Sarraf sarraf dolaşıyor. Altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak' sözlerine Sultangazi'de yanıt veren Özel şunları söyledi,

'Bir kere altın hesabını bırakır mıyım? Hayır. Neden bırakmam? Abla şaşar mı altın hesabı? Emekli misin? Emekli. Çek abiciğim bak burada. Tombul şişe tekelin üstündeki abim, ablamla abimi çek. Bak buradalar. Bütün Türkiye görsün. En düşük emekli maaşı 16.000 lira. Ne alıyorsun? 16 alan birini buldum. Hem nerede? Tombul Tekel'in üstünde birinci katta. Abimle ablam orada. Bir alkış bütün emeklilere. Tayyip Bey kızıyor ama 22 yıl önce en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu.

'EMEKLİNİN YÜZÜ TEKRAR GÜLECEK'

Bir buçuk çeyrek altın 16.000 lira, doğru mu? Peki, bu maaşla geçim olur mu? Peki, artık seçim olsun mu? Peki, seçim olup da bunlar gitsin, Ekrem Başkan gelsin mi? O günler gelecek, bu emeklinin yüzü tekrar gülecek. Söz veriyoruz. Tamamdır. Bir de, bir de şuraya çek.

Meydanın %80'i emekli, onların da dörtte üçü en düşük yerden emekli. Sekiz çeyrek altın alınan yerde bir buçuk çeyrek altına düştük. Asgari ücretli yedi çeyrek altın alırken iki çeyrek altına düştü. Bakın, hep bunu söylüyoruz. Dün çok çarpıcı bir şey geldi. Geçmişte bir kilo buğday satıp bir kilo mazot alıyordu çiftçi. Şimdi bir litre mazot almak için altı kilo buğday satıyorlar, altı kilo.

Yani emekli sekizden bir buçuğa düşmüş. Asgari ücretli yediden iki çeyreğe düşmüş. Çiftçi de mazot açısından alım gücü için altıdan bire düşmüş. Diğer taraftan pamuk üreticisi, bir kilo pamuk satıp, bir kilo pamuk satıp iki buçuk litre mazot alırken, şimdi iki buçuk litre mazot satıp, mazot, iki buçuk kilo pamuk satıp dönüp bir kilo mazot alabiliyor. Bir tarafta bir kilo pamuğa iki buçuk litre mazot, şimdi iki buçuk kilo pamuğa bir litre mazot.

Bugünkü parayla, AK Parti geldiği günkü gibi olsa pamuk 150 lira olacak, şimdi 25 lira. AK Parti geldiği günkü gibi emekli maaşı olsa 80.000 lira emekli maaşı olacak, şimdi 16.000 lira. Geldiği günkü gibi asgari ücret olsa 75.000 lira asgari ücret olacak, şu anda 22.000 lira. Yani bir büyük yalan atıyorlar. Diyorlar ki, "Bizde ekonomi kötü ama bütün dünyada kötü." Bu hayatımda duyduğum en büyük yalan. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. İşsizlikte Avrupa birincisiyiz.'

'BU ÜLKEDE ALEVİLERİN EŞİTLİK SORUNU VARDIR'

'Biz Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Boşnağı biriz. Alevisi, Sünnisi gönülde biriz' diyen Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi, 'Ama uygulamaya geldi mi vallahi bir değiliz. Yıllardır söylerim, bugün söylemiyorum. Konjonktürel söylemiyorum. İlk genel başkan olduğum grupta da söyledim. Yıllardır mecliste de söyledim. Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. İşine gelince Alevilere gel canım, gel canım, hizmete gelince bana var sana yok canım. Cami ne kadar ibadethane ise cemevi o kadar ibadethanedir, nokta. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığına bağlayasın.

'ALEVİLİK KÜLTÜR DEĞİL İNANÇTIR'

Alevilik inançtır, inanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Cemevine cümbüş evi diyenler, aynı kafayla kurdukları yapıyı Kültür Bakanlığına bağlıyorlar. Alevilik kültür değil, inançtır. Semah müzik değil, ibadettir. Aleviler eşit yurttaştır. Haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir.

'Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi, "Tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim." diyene kadar o duyulacak, gereği yapılacak ve açıkça söylüyorum ki, açıkça söylüyorum, Madımak utanç müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak, Aleviler kanunda da, anayasada da eşitliği altı kalınca çizilerek yazılacak, net söylüyoruz. Diyor ki arkadaşlar: "Madem bunu söyledin, burada şöyle bağırmamız lazım." diyor hep beraber. Hem Ekrem Başkan için, hem eşit hakları olmadığını söyleyip sorunları çözülsün diye bekleyen, bugünlerde de umutla bekleyen Kürtler için, Aleviler için, herkes için, tüm canlar için, "Hak, hukuk, adalet!'