19 Mart’ta İBB’ye yapılan ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı.

ÖZEL'İN 'İBB BORSASI' İDDİASI

İBB iddianamesinin hazırlanmasından önce ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Borsası kurulduğunu ve avukatların tahliye vaadiyle şüphelilerden astronomik ücretler talep ettiğini iddia etmişti.

Özel’in açıklamaları sonrası önce avukat Mehmet Yıldırım yurtdışına firar etmek isterken yakalanarak ev hapsi cezası verildi. Daha sonra da eski AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi avukat Mücahit Birinci partisinden istifa etmişti. İki ismin de, İBB soruşturmasındaki şüphelilerin avukatlığı karşılığında milyonlarca dolar talep ettiği öne sürüldü.

8 MİLYON LİRASINI AVUKATA KAPTIRDI

Bu iddialar daha bitmeden Gazete Pencere’de Can Bursalı’nın yer verdiği haberede; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında yapılan 3. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan TECO Petrolleri’nin sahibi Sarp Yalçınkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak dolandırıldığı ortaya çıktı.

6 kez itirafçı sıfatıyla ifade vermesine rağmen tahliye edilmeyen Sarp Yalçınkaya, 28-29 Mayıs tarihlerinde Ç.S. ve K.S. isimli avukatların kendisine ulaşarak, 10 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlayacaklarını vaat ettiklerini ancak tahliyenin gerçekleşmediğini bildiren bir dilekçeyle şikayetçi oldu.

Yalçınkaya, 10 milyon doları pazarlıkla 8 milyon dolara düşürttüğünü söyleyerek, para alışverişini şu şekilde anlattı:

“Şirket avukatlarıma, bu bedelin tarafıma ait olan CSY Global A.Ş. firmasından öncelikle benim şahsi hesabıma sonrasında ise şahsi hesabımdan E. Kuyumculuk A.Ş. hesabına gönderilmesi için talimat verdim. Bu işlemlerin tamamı yanlış hatırlamıyorsam 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. E. Kuyumculuk hesabına 8 milyon dolar karşılığında 300 milyon TL yatırdım. O günden bugüne kadar birkaç gün içinde ifadeye çağrılacağım ve ifade sonrasında salıverileceğime ilişkin taahhütte bulunuldu. Bu süre zarfında bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadığı gibi, tarafımdan ödenen paranın aynen iade edilmesini istememe rağmen bu bedel geri gönderilmedi.“

Parayı Ç.S.’nin kardeşi K.S.’ye gönderdiğini söyleyen Yalçınkaya, aynı isimlerin kendisinden başka kişileri de benzer vaatlerle dolandırdığını iddia etti.