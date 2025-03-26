Özgür Özel sert konuştu: Turpun büyüğü koca bir yalan çıktı

Özgür Özel, iftar programında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

Dünya siyaset tarihine geçecek şekilde pazar günü 15 milyon 500 bin yurttaşımızın zorunlu, resmi olmadan, çağrıldıkları sandıklara giderek dayanışma gösterdikleri, imza attıkları, oy pusulalarıyla ilan ettikleri Cumhurbaşkanı adayımız, sevgili evladınız Ekrem İmamoğlu'nu özlemle, sevgiyle kucaklıyoruz.

Dün öğleden sonra kendisiyle bir araya geldiğimde bu akşam iftarında Murat Çalık başkanımın ailesiyle, Dilek hanımla, Hasan amcayla, Ekrem başkanımızın biricik anacığıyla Beylikdüzü'nde iftar yapmayı düşündüğümde o bildiğiniz Ekrem başkan iki eliyle iki elimi tuttuğunda, gözlerimin içine baktı, gözünün içindeki sevgiyi, benim gözümden size ilettiğini hissettim.

"BERKAY'I AYNI ZİNDAN KOYANLAR BERKAY'IN ÖNÜNÜN TIKAYANLARDIR"

Ekrem başkan şunları söyledi:

Mübarek Ramazan ayının dua ve ibadetlerinizle hayırlara vesile olmasını dileyeceğim Kadir Gecesi'ndeyiz, bu mübarek gecede milletimizin evlatları için dua ediyorum. Bereketiniz, huzurunuz, başarılarınız, kardeşler iğimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için dua ediyorum. Barış ve çok güzel bir yaşam için dua ediyorum. Tutuklu gençlerimizi derhal serbest bırakılması için dua ediyorum. Yüce Allah'ım, milletimizi ve devletimizi adaletsiz, vicdansız ve kötü yöneticilerden korusun. Hepinizin Kadir gecesi mübarek olsun.'

Ekrem başkanın bahsettiği yüzlerce gençten bir tanesi de o otobüsün peşinden koşup, 'Ekrem abi, her şey güzel olacak' diyen Berkay kardeşimdir. Bugün Silivri zindanında Ekrem başkanımla her şey güzel olacak diyen gelecek umudumuzun adı Berkay'ı aynı zindan koyanlar Berkay'ın önünün tıkayanlardır, ancak bunu başaramayacaklar.

"KRİTİK BİR EVREDEYİZ"

Çok sayıda kişi için kritik bir evredeyiz. Öyle bir hukuksuzluk var ki İmamoğlu'na karşı darbe ve kumpas soruşturması savcısı çaresiz bir yere sıkıştı. Algıyı çok yükseltmişti.

MASAK raporundan bahsetmişti, bomboş. Altına imza atacak kimseyi bulamayıp uzman yardımcısına imzalattıkları onun da sorumluluk almayan cümleler kurduğu, hiçbir şey ispatlamayan, bütün hareketlerin Ekrem Başkan'ın Murat Başkan'ın, Resul Emrah Şahan'ın avukatları tarafından izah edildiği, ikna oldukları, MASAK raporunun boşaldığı, kanıtların olmadığı, eldeki tek şeyin birbiri ile çelişkili gizli tanık ifadeleri olduğu, onların da yaptıkları iftiraların, örneğin Ekrem Başkanla hiç ilgisi olmayın, Erdoğan'a en yakın firmanın listede olduğu için iftariları suç üstü yakalanınca sıkıştılar. Suç yok, delil yok, çaresizlik çok büyük. Şimdi bu rezaleti örtbas etmek için dosyanın içini şimdi doldurabilmek için, kendine yeni gizli tanıklar, yalandan itirafçılar, iftira atacak birilerini arayan bir savcı ile karşı karşıyayız.

"TURPUN BÜYÜĞÜ KOCA BİR YALAN ÇIKTI"

Erdoğan turpun büyüğü dedin, çıka çıka koca yalan çıktı. Senin savcının insan içine çıkacak hali kalmadı.

Şimdi yeni turplardan bahsediyorsunuz, turpun büyüğünü böyle mi arıyorsunuz. Turp bulmak için tehdit etmek, iftira atmak, yalandan şantaj yapmak için işbirliği teklif etmekle adalet kazanılmaz.

Mübarek Kadir gecesinde, bir kez daha inanan herkese sesleniyoruz. Ayıp ettiler, yazık ettiler. Siyasi bir hırsa, dünya kadar genç insanı ve Ekrem Başkanımızın ve çevresindeki ekibin geleceğini perişan etmeye çalışıyorlar.

Ama onlar ne bir kelime eksik konuşuyor, ne bu iftiraları birbirine atıyor. Hakikatten sapmıyorlar, Allah'a, kendilerine inanıyorlar. Biz de onların namuslarına, namusumuz kadar kefiliz.