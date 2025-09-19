Özgür Özel ikinci bombayı da patlattı!



Turgutlu Belediyesi, kentin yeni eğitim, kültür ve spor yuvası olacak Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunacağı Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışını gerçekleştiren CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel burada kritik açıklamalarda bulundu



‘’DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR DEMEMİŞ, MİLLETİN İRADESİNİ SAVUNMUŞTUK”



"Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar" diyen Özel, “Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştu. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk” dedi.



Konuşmasında önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek adına bir vakıf açılacağı bilgisine de yer veren Özel, hedeflerinin iktidar olduğunu belirterek, "Seçimi kazanınca kibir yapmayacağız. CHP'nin zaferi Türkiye'nin zafer olacak" diye konuştu. İktidarın dış politikasına ilişkin de eleştirilerde bulunan Özel, Erdoğan'ın Trump'un oğluyla görüştüğünü ve bunun da kanıtlandığını hatırlattı. "Bizim Trump'tan isteyeceğimiz bir şey olabilir. İsrail Filistin'deki katliamlarını durdursun. 'Buna yol verme, buna izin verme' dedi. Erdoğan'ın Trump'un oğlu ile yaptığı görüşmede Trump ile canlı yayına çıkmak istediği belirtti. Özel, 'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane boing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş..." şeklinde konuştu

‘’ENİNDE SONUNDA AKP'NİN YARGI KOLLARI FAALİYETLERİNİ ALT EDECEĞİZ.’’



Kurultay ile ilgili de konuşan Özel, "Parti üzerinde yapılan bütün oyunları bozduk. Bozmaya da devam edeceğiz. Eninde sonunda AKP'nin yargı kolları faaliyetlerini alt edeceğiz. Kardeşlikle, barış içinde kimseyi öteki yapmadan herkesi hep birlikte kucaklayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.