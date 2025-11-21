CHP, Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı” ile duyurulan taslak, dört temel başlık altında hazırlandı. CHP Genel Merkezi'nde açıklanan parti programını CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından okundu.

Parti programı taslağı, 28–30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşecek CHP 39. Olağan Kurultayında delegelerin oylamasına sunulacak. Özgür Özel, CHP'nin Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Özel parti içindeki plan programını duyurdu. Özel, "Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı, kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz. Yoksulluğu bitirmek için çabalayacağız. Vergi adaletini sağlayacağız. Türkiye vizesiz Avrupa’ya kavuşacak" dedi.

ÖZEL: SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI

Kayyum uygulamasının sona ermesi gerektiğinin altını çizen Özel, "Kötülüğü kökünden kazayacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, sorunları görmezden gelen değil, onlarla yüzleşen, çözen, siyaset üreten bir anlayıştır. İç barış meselesine de bu pencereden baktık, bakmaya devam ediyoruz. Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Bu nedenle, bak birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken, biz bu sorun vardır dedik, orada durmaya devam ediyoruz. Kayyum uygulamasının sona ermesini, siyasi tutukluların serbest kalmasını, demokratik siyasetin önünün açılmasını savunuyoruz" şeklinde konuştu.

'CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜSÜ KAZANDIRACAĞIZ'

Cemevlerine ibadethane statüsü kazandıracaklarının altını çizen Özel, "Eşit yurttaşlık hakkını mutlaka güvence altına alacağız. Aleviliğin bir inanç olduğu gerçeğini mutlaka hayata geçirecek, cemevlerine ibadethane statüsü kazandıracağız. Geçmişteki Alevilere yönelik tarihin kara lekeleriyle yüzleşecek, Madımak'ı utanç müzesi haline getirecek, Aleviler için eşit yurttaşlık ilkesini en önemli kazanım olarak tarihimizde olduğu gibi, tarihimizden gelen sorumluluğumuzla önümüzdeki kanun metinlerine ve anayasamıza nakşedeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE VİZESİZ AVRUPA'YA KAVUŞACAK'

Parti programına dair açıklamalarda bulunan Özel, şunları dile getirdi:

"Değerli arkadaşlar, bugün yurttaşlarımızın en yakıcı sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz ekonomidir. Özellikle 2018 sonrasında adaletin çöküşü ve demokrasinin rafa kaldırılması ülkemizi içinden çıkılamayan bir ekonomik buhranın pençesine düşürmüştür. İktidarın sabah kalkıp kimin malına çökeceği, kimi Karun gibi zengin yapacağı belli değildir. Ülkede çalışmanın, işini iyi yapmanın, rahat, kaliteli ürün ve hizmet üretmenin bir anlamı kalmamıştır. Emeksiz zenginleşenler bu hastalığı topluma yaymaktadır. Çaresiz vatandaşlar bahis, kumarla ve mafyatik yapıların içerisine dahil olmakla ve bu tip bir acımasız sarmalın içinden kurtulamamakla, kendi hayatlarını kararttıkları gibi, ailelerine, çevrelerine büyük hüzün ve travmalar yaşatmaktadırlar. Gençler uyuşturucu bataklığına saplanmaktadır. Sadece bir avuç insanın zenginleştiği, geri kalan herkesin sefalete yelken açtığı bu kara düzeni milletimizle birlikte ters yüz etme sorumluluğundayız. Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı, kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz. Yoksulluğu bitirmek için çabalayacağız. Vergi adaletini sağlayacağız. Eve bir asgari ücret girmiyorsa bu devletin ayıbıdır. Herkes onurlu bir şekilde yaşayıp barınmalıdır. 1 yıl boyunca bu metini hazırlayıp çalıştık. Türkiye'nin yeniden inşaası bu metinle atacağız. Önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız."

Parti planları arasında Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefleri olduğunu belirten Özel, “Demokrasi, adalet ve ekonomide atacağımız adımlar, dış politikada elde edeceğimiz saygınlık, bize Avrupa Birliği’ne tam üyelik kapısını açacak. Gençler başta olmak üzere milletimiz yasaksız Türkiye’ye, vizesiz Avrupa’ya kavuşacak” ifadelerini kullandı. "Bundan sonraki artık iktidar yürüyüşü" olduğunu söyleyen Özel, "Önümüzdeki hafta, sizleri kurultaya davet ediyorum" dedi.