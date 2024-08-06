Özgür Özel ile İmamoğlu Filenin Sultanları'nın maçında gelen sayıyla coştular

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte Fransa'ya gitti.

Özel ve İmamoğlu aileleri, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları çeyrek final maçında Çin ile karşılaştığı mücadeleyi yerinden takip etti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADILAR

Büyük bir heyecanla Filenin Sultanlarını takip eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, alınan sayı karşısında büyük bir coşku yaşadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar, sosyal medyada "EkremEdit" sayfasından paylaşılırken, binlerce kez beğenildi ve yorum yapıldı.

2036 OLİMPİYAT OYUNLARI İÇİN GİTTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2036 Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da yapılması için Paris’te tarihi moda müzesi Palais Galliera’da Türkiye’nin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor.

2036 Olimpiyat Oyunları’na İstanbul’un ev sahipliği için Hindistan, Şili, Endonezya, Güney Kore ve Katar ile yarışan Türkiye’nin tanıtımı amacıyla Paris’te organizasyon yapıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtım için 6-9 Ağustos’ta Paris’te olacak. İstanbul'un tanıtım etkinlikleri 7-8 Ağustos’ta yapılacak.

Türkiye’nin olimpiyatlara ev sahipliği için yarıştığı diğer ülkeler ise tanıtımlarını 2024 Paris Yaz Olimpiyatları süresince, 15 gün sürecek şekilde yapıyor.