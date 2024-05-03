Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir araya geldi.

Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde saat 19.05’te başlayan görüşme, yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez yüz yüze görüşen iki ismin gündeminde Özel'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme yer aldı.

KILIÇDAROĞLU “MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR” DEMİŞTİ

Özel’in Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde Kılıçdaroğlu, “Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti.

Özel ise, “Müzakere de eden, mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile yapacağı görüşmeni bir gün öncesinde CHP'den yapılan açıklamada Özel'in, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak görüşmenin çerçevesine ilişkin bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.