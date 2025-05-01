Özgür Özel 'İletişim Başkanlığı AKP'li vekillere not yollamış' demişti! İşte o mesajın ekran görüntüsü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu o mesajın mesajın ekran görüntüsüne paylaştı..

ÖZGÜR ÖZEL: AKP'Lİ VEKİLLERE NE KONUŞACAKLARI MESAJLA YOLLANMIŞ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Başakşehir'de partisinin yaptığı mitingteki konuşmasında "Bugün AK Parti’nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı AK Parti’nin milletvekillerine televizyonda konuşacakları not yollamış. Diyor ki ‘İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin verdiği cevapları duymazdan gelin. Cevap vermeyin, sakın ha büyütmeyin.’ Not yazmış, ‘KKTC, Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın ha sakın CHP’nin Kıbrıs iddialarına cevap vermeyin. 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu konuda eskilerden soran olursa sakın cevap vermeyin.’ Bu nedir biliyor musunuz? Bu nedir? Bu şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi ahlaki üstünlüğü kaybetmiş, psikolojik üstünlüğü kaybetmiş, kendi zihninde muhalefete düşmüş, Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve bu meydandan korkuyor, milletvekillerine nasıl savunma yapacağını anlatıyor. Korkun bizden, biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" demişti.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMA YAPTI

Fahrettin Altun söz konusu mesaj hakkında bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Altun "Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız" dedi.

TERKOĞLU, MESAJI PAYLAŞTI

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajın içeriğini ve ekran görüntüsünü paylaştı.