Özgür Özel ilk seçim vaadini açıkladı. 15 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da düzenlenen ‘Büyük Emekli Mitingi’nde konuştu. Özel, Emeklilerin KYK yurtlarında kalmasını içeren düzenlemeye dikkat çekerek, “Emekli açım diyor onlar yurda git tatil yap diyor” şeklinde konuştu. Özel, ilk seçim vaadini açıklayarak, emeklilere yönelik 15 madde sıraladı.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Açıklanan emekli maaşları, gelecek yoksulluğun habercisiydi. Türkiye'nin 81 ilinden gelen emeklilerin sesi olacağız. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım. Emekli açım diyor onlar yurda git tatil yap diyor.

Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2.5 altın almıyor. Her birinizin her ay 5.5 çeyrek altını alıp kaçan bir düzen var. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabı ilk sandıkta soracaksınız. Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar var. Staj ve çıraklık mağdurları. Çocuk stajyer olarak gitmiş, sigortası başlamış parası yatmış. Ama o günden başlatmayız deyip emekli edilmeyen mağdurlar. Astsubaylar emekli olamıyor. Emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Yaşı dolduğunda da sefalete sürükleniyor. Her kademede görev yapanların özlük haklarını savunuyoruz. CHP iktidarında iktidar olduğumuz ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete 2 yıl sonra bırakıldığı yere 1.5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz"

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRI: 15 MADDE SAYDI

Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15’ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? Başlıyorum...

En düşük emekli aylığı hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

Prim düzenleme katsayısı aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetle ölçüde artıralım.

İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortada kaldıralım.

Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını fiyat farklarını muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım.

Emeklinin ortezlerinden protezlerine ayağını kaybetmiş bu vatan için çalışırken, protezi var eskimiş verdikleri para olması gerekenin 30'da 1'i; ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmeli

Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı.

Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalı.

Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli. Onlara promosyon ödemesi yapılmalı.

Emekliler için emekli kart çıkarılmalı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla devlet eliyle devletin cebinden çözülmelidir.

Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek uygulaması kesintisi bitirilmeli.

Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir defaya mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli, bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır.

Vergide adalet mutlaka sağlanmalı, dolaylı vergi kademeli olarak sıfırlanmalı.

CHP İKTİDAR OLURSA İLK SEÇİM VAADİNİ AÇIKLADI

CHP iktidarının ilk seçim vaadini açıklıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeler tamamlanıp emekli maaşı ilk önce asgari ücrete, 2 yıl sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır.