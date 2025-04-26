Özgür Özel İmamoğlu için Silivri'ye gidiyor! Programını iptal etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal Özel, yarın Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek.

Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel daha önce yaptığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Haftaya salı grup toplantımız var geliyorsunuz, dinliyorsunuz, bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız.

Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor, gideceğiz, tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız."