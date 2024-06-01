Özgür Özel İmamoğlu'nu aday gösterdi

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın kreş mezuniyetine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için Özel, adaylarının kim olacağı sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi.

Özel "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" açıklaması yaptı.

Cumhur İttifakı'nın aday çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belli değil.

21 Mayıs’ta Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi seçiminde CHP’nin blok listesi 835 oyla seçilmiş, AK Parti ise 621 oy almıştı.

Öte yandan Özel açıklamasında tutuklu Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edeceğinin net olmadığını da belirtti.