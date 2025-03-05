Özgür Özel, İmamoğlu'nun adaylığını Avrupa'ya ilan etti

Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalistler ve Demokratlar grup toplantısına katılan CHP lideri Özgür Özel, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı unvanının resmiyet kazanacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grup toplantısında konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in son Ankara ziyaretinde CHP ile görüşmemesinin kurumsal ilişkiler açısından çok önemli bir riski barındırdığını ve bu tutumu çelişkili bulduğunu belirten Özel, von der Leyen'in kendisiyle tanışmak için "genel seçimleri kazanmalarını beklemesini" eleştirdi.

Özel, CHP'nin Türkiye'yi Avrupa sisteminin ve Batı demokrasilerinin bir parçası olarak gördüğünü, AB ile Türkiye arasında kurulacak sağlıklı ve ilkesel ilişkinin iki tarafın da yararına olacağını söyledi.

Özel, CHP'nin 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim yapacağını belirterek, parti üyelerinin sandık başına gideceği bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "cumhurbaşkanlığı adaylığı unvanının resmiyet kazanacağını" dile getirdi.