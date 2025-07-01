Özgür Özel: İmamoğlu'nun vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), grup toplantısını '100 Karası' buluşmasında gerçekleşti. CHP buluşmayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinde olmasının 100'üncü günü nedeni ile '100 Karası' adı ile yaptı.

Buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Özel, CHP'ye yönelik operasyon ve tutuklamalara tepki gösterdi. Özel, konuşmasında "Yasaklamalarla, resim indirmeyle bu milletin gönlünden Ekrem Başkanı sökemezsiniz, yenileceksiniz. Bütün resimleri indirtseniz de yenileceksiniz, günü gelecek, Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz. Diyorlar ki Özgür Özel neye güveniyor; millete güveniyorum millete! Milletten başka güvenecek kim var" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün önemli bir günde iki önemli buluşma için İstanbul'dayız. Meclis Grup Toplantısı olduğu gün ve saatte sizlerle birlikte akşam da her şeyin başladığı saatte 20.30'da Saraçhane'deyiz.

"TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNİN YÜZ KARASIDIR"

Tam 100 gün önce bugün 15,5 milyon insanın sandığa giderek oy verdiği bir Cumhurbaşkanı adayı adaylaştığı gün tutuklandı. Bugün 100. gün. Yüz karasıdır. Demokrasinin yüz karasıdır. Adaletin yüz karasıdır. Bu süreç Türkiye siyasi tarihinin yüz karasıdır.

19 Mart'tan bu yana sokaklardayız, meydanlardayız. Gençlerin dediği gibi miting için değil, eylem için meydanlardayız. Bir darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü bu milletin tarihinde aslında bir direnişin tarihi yatar.

"ATILAN İFTİRALARDAN HİÇBİRİSİ ONA YAPIŞMADI, YAPIŞMIYOR"

Ekrem İmamoğlu 100 gündür gururuyla, onuruyla o hücrede dimdik ayakta duruyor. Atılan iftiralardan hiçbirisi ona yapışmadı, yapışmıyor.

Ekrem başkanı hapse atanlar korkudan insan içine çıkamazken biz omuz omuzayız, birbirimizden güç alıyoruz. Bu millet vicdanı karalara değil size, bana, Ekrem Başkana itibar ediyor.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ve sandıklar açıldığında tabloda kırmızı olmayan hiçbir yer kalmayacaktır! Biz erken seçim istiyorduk, erken seçimin adayı erken belirlenir diye yola çıktık.

23 Mart'ta adayımızı ön seçimle belirleyeceğimizi ilan ettik, telaşla tüm tuşlara birden bastılar, darbe hazırlıklarını erkene çektiler.

Yükselen bir panik, bitmeyen bir kibirle millete cephe aldılar. Önümüzü kesmek için iki yola başvurdular. Önce belediyelerimizi çökertmeye çalıştılar. SGK ve vergi borçlarını pek çoğu kendi dönemlerinden kalan faiz üstüne faiz binmiş fahiş borçları bizim başkanlarımızdan bir seferde, tek seferde kesmek istediler ve bunu büyük oranda yaptılar.

Belediye başkanlarımızın ekonomik olarak zor durumda kalması ve millete hizmet edememesi için canlı yayında bakanlarına gözlerinin içine baka baka bunları biraz silkeleyin diye talimat verdiler. Ama başkanlarımızın azmi, kararlılığı, yetenekli ekiplerinin mücadelesiyle hizmeti aksatamadılar.

"BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE BAKACAK HALLERİ KALMAYACAK DİYORDUN"

Ey Erdoğan, bundan iki üç ay önce demiştin ki 'bir ay geçsin birbirlerinin yüzüne bakacak, ailelerinin gözünün içine bakacak halleri kalmayacak.'

Atılacak iftiralara, yalanlara, gizli tanıklara, ailelerin birbirine düşmesine güveniyordun, bak bu meydanda hep beraberiz! Bu salonu dolduranların gözlerinin içine, Ekrem Başkan'ın değerli eşinin gözlerinin içine, Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız masumdur, atılanlar iftiradır, insan içine çıkamacaklar siz iftiracılarsınız.

"EKREM BAŞKAN'IN BİR VESİKALIK FOTOĞRAFINA YENİLECEKSİNİZ"

Seçilmiş kişinin resmini belediyelerin panolarından, sesini seyahat edilen metroların vagonlarından kaldırmaya çalışanlara söylüyorum: Yasaklamalarla, resim indirmeyle bu milletin gönlünden Ekrem Başkanı sökemezsiniz, yenileceksiniz.

Bütün resimleri indirtseniz de yenileceksiniz, günü gelecek, Ekrem Başkan'ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz.

Diyorlar ki Özgür Özel neye güveniyor; millete güveniyorum millete! Milletten başka güvenecek kim var.

"GERÇEK AHTAPOTU GÖSTERİNCE SUSPUS OLDU"

Erdoğan, yurt dışına çıkışımı fırsat bilmiş; onu men ettiğim bir işe girmiş. Ahtapot diyordu, kolları orayı burayı sarıyor diyordu. Ben ona, ben sana ahtapotu göstereceğim deyip de gerçek ahtapotu gösterince suspus oldu. Ahtapot dersen izleyeceksin dedim.

Ben yurt dışındayken bir cümlenin içinde hızlı hızlı ahtapot demiş, radara girdin Erdoğan, yakalandın."

Ayrıntılar geliyor...