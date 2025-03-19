Özgür Özel İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel İstanbul'a geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine sabah saatlerinde onlarca polisle baskın yapıldı. Olayın ardından CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'a geliyor. Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Özgür Özel açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.

Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır...

Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.”

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