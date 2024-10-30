Özgür Özel, İstanbul'a gidiyor! CHP İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel, İstanbul'a gidiyor! CHP İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesinin üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İstanbul'a dönme kararı aldı.

CHP'nin 1-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak milletvekili kampı İstanbul'da yapılacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesinin üzerine, CHP MYK, İstanbul'da olağanüstü toplanacak. CHP'nin 1-2-3 Kasım'da, Antalya'da yapılması planlanan milletvekili kampının, aynı tarihlerde İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiEsenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan ve akşam saatlerinde emniyetten İstanbul Adliyesi'ne götürülen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık ifadesi sona erdi. Ahmet Özer, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmelerin ardından yarın sabah İstanbul'a gitme kararı aldı. CHP Lideri Özel, İstanbul'da olağanüstü MYK toplantısı da yapacak.

Parti yönetimi tarafından CHP'li milletvekillerine iletilen notta, derhal İstanbul'a intikal etmeleri yönünde çağrı yapıldı. Notta ayrıca, CHP TBMM grubu yasama yılı kampının değişen içerikle İstanbul'da yapılacağı ve dayanışmanın gösterileceği ifade edildi.

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