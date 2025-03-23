Özgür Özel istifa etmek isteyen bakanı açıkladı

Özgür Özel, İmamoğlu'na destek mitinginde Saraçhane'de önemli açıklamalarda bulundu. Özel, bugün yapılan cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde toplamda 14 milyon 850 bin kişinin oy kullandığını açıkladı.

"MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETMEK İSTİYORMUŞ"

Öte yandan Özel, Mehmet Şimşek ile ilgili, çarpıcı bir iddiada bulundu. Özel, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş. Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş. Mehmet Şimşek, istifa etmezsen hatırım kalır. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et" dedi.

Özgür Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi, "Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin.

Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklkları duydum. Bu kürsüde, bu meydan çok konuştuk. Çok ses hatasız olmaz, her kimin söylediği söz kimi kırdıysa ondan helalleşmek istemek benimdir Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum!"