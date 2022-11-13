Özgür Özel: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum

Özgür Özel, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bugün meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:
“Çok üzgünüz. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmamasını temenni ediyor, patlamanın nedeninin bir an önce tespit edilmesini diliyorum.”
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.