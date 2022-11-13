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Özgür Özel: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Çok üzgünüz. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmamasını temenni ediyor, patlamanın nedeninin bir an önce tespit edilmesini diliyorum” dedi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:25
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Özgür Özel: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum

Özgür Özel: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum
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Özgür Özel, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bugün meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı. Özel’in mesajı şöyle:

“Çok üzgünüz. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmamasını temenni ediyor, patlamanın nedeninin bir an önce tespit edilmesini diliyorum.”

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