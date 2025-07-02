Özgür Özel İzmir'deki operasyonlar için konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dünkü operasyon ve gözaltılara tepki göstermek için bugün İzmir İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı.

"TUNÇ KARDEŞİMİ SATMAM"

"Bizi yeni bir tartışmanın içine çekmek için operasyon yaptılar" ifadelerini kullanan Özel, "Efendim Tunç Soyer kurultayda karşısındaymış. Özgür Özel gelip sahip çıkmazmış. Hiçbir kardeşimi satmadım. Tunç kardeşimi de satmam" dedi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

157 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada 130 kişi gözaltında bulunuyor. Bu sabah, Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar Emniyet Müdürlüğü tarafından servis edildi.

Özgür Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Dün akşam da hep birlikte Saraçhane'deydik. Orada 100 kara günün bilançosuna baktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalkıyorlar.

Biz de onunla hep birlikte hepinizin de emekleriyle mücadele ediyoruz. Bu sürecin içinde tam 100 karası dediğimiz o 100'üncü günde sabah yeniden biz mücadeleye, direnişe uyanmışken bizi bir başka gündemin içine çekmek bizi deyim yerindeyse dikkatimizi, motivasyonumuzu dağıtmak yeni bir suçlama, yeni bir tartışmanın içine çekmek isteyenler dün sabah İzmir'de bir operasyona giriştiler. Hiçbir arkadaşımızın veremeyeceği hesap yok.

Hiç şüphe yok şeklen baktığınızda niyet ortaya çıkıyor. Bir şafak operasyonu ve bugün gördük ki yüzlerce polis araçlarını, emin olun saatlerce uğraşarak verdikleri bir nizamla drone görüntüleri ile özel bir film prodüksiyonu gibi harekete geçişleri ve kişilerin onurlarını, haysiyetlerini zedeleyecek gözaltı görüntülerini servis ettiler. Maksat adalet aramak olsa drone ile adalet aranmaz. Doğrunun peşindeyseniz algı operasyonlarına ihtiyacınız yoktur."

Gözaltına alınan Tunç Soyer'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! İstanbul'dan sonra İzmir'e operasyon...