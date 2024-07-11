Özgür Özel kalede yalnız kaldı!

CHP seçmeni anketlerde “siyasette yumuşama” sürecine sıcak bakmadığını belirtse de, siyasette yumuşama adımları atmaya kararlı görülen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün bir çağrıda bulundu.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Özel, halkı akşam saat 21.00’de “ışıkları aç, kapa” eylemine çağırdı!

Özel aynen şunları söyledi:

"Türkiye'ye sesleniyorum: Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalkın! Eğer asgari ücrete, emekli maaşına, çaya, buğdaya zam istiyorsanız bu akşam ışıkları açıp kapatın. Ya zam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok seçim olacak!"

Yumuşama sürecinin AKP’ye yaradığını düşünen CHP seçmeninin de anketlerde belirttiği gibi “erken seçim” çağrısında bulundu bir nevi Özel!

Gerçi 22 yılın ekonomik yıkıntısının altına ellerini sokma dertleri olmadığını da belirtmişti Özel ama neyse!

Özel bu çağrısıyla hükümete diyor ki “geçim zorluğu çeken vatandaşı rahatlatacak hamleleri hayata geçirin”!

Özel çağrısının alt metninde de eklemeyi ihmal etmiyor: “Hmmm bakın yoksa sonu seçim olacak”!

İyi hoş ama siyasetin “s”sinden anlayan herkes bilir ki, siyaset organizasyon işidir!

Siyaset biraz da organizasyon işi olmasa,

Siyasi parti mitinglerine kim gider, parti teşkilatları organize etmese,

İstanbul’daki mitinge çevre illerden vatandaşlar getirilmese?

Kim kalkar da günlük aktivitesini bırakıp miting alanında o kalabalığın arasına girer!

Yahu boş boş otursa, bir işi olmasa dahi herhangi bir vatandaş kalkıp da miting alanının gürültüsüne hapseder mi kendini?

Batı illerinde daha havanın kararmadığı bir saatte “ışık açıp, kapama” eylemi yapmayı kim akıl etti acaba?

Bu siyasi dahi kim, Allah için açıklayın da bilelim!

Zira halkta pek de karşılık bulmadı bu çağrı!

İstanbul’da CHP’nin yüksek oy aldığı ilçelerde dahi birkaç ev dışında bu çağrıya katılan olmadı!

İnanmıyorsanız açın sosyal medyada bakın videolara!

Organize olmuşluk yok!

Gençlik kolları, mahalle temsilcilikleri yok işin içinde!

Çoğu insan çağrıyı akşam 7’de haberlerde duydu!

Allah aşkına söylesenize apolitikleşmiş bir toplumda televizyon başında çayını yudumlayan hangi insan bu eyleme katılır?

Velev ki katıldı diyelim!

Bu eylemin hükümet üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

2007’de Cumhuriyet Mitingleri organize edilmişti hatırlarsanız!

Halkta ne kadar karşılık buldu dersiniz?

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Seçim sonuçlarında AKP’li Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı seçilirken AKP de oylarını arttırmadı mı?

Özel, akşam sosyal medya hesabından bir video paylaştı!

10 vekil toplanmışlar, ışıkları açıp kapatıp birbirlerini alkışlıyorlar!

Allah aşkına vizyon mu bu şimdi?

AKP’ye karşı en başarılı seçim sonuçlarını alan CHP bu vizyonla mı iktidar olacak?

Allah bu milletin yardımcısı olsun!

Bunun yerine CHP İlçe Teşkilatları ilçe ilçe mitingler düzenlese, en küçük kasabada dahi insanları bu mitinglere dahil etseler daha fazla ses getirmezler miydi?

İktidara daha sağlam adımlarla yürümezler miydi?

Belki de iktidarı istemiyorlardır, orası ayrı!