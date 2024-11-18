Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan hakaret davasının 22 Kasım Cuma günü görülecek duruşmasına katılacak.

Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Mahkemede yalnız bırakmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hakaret davasının duruşması 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkacak. Siyasi yasak istenmişti

MANSUR YAVAŞ DA KATILACAK

Kılıçdaroğlu’nun 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacağını açıkladı.

Davaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacağını açıklamıştı.