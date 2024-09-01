Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile buluşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısında yapacakları tüzük kurultayı hakkında açıklamalarda bulundu. Özel kurultay öncesinde önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam fikirlerini almak için bir araya geleceklerini açıkladı.

Kurultay öncesinde dezenformasyonların havada uçuştuğunu kaydeden Özel bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceklerini ve kendisinden tüzük ile alakalı önerilerini alacaklarını belirtti:

Havada tüzük taslakları uçuşuyor. Yalan yanlış bilgilerle karıştırmaya çalışıyorlar. Tüzük taslağı Parti Meclisi tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma…

Bu akşam sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip tüzükte geldiğimiz aşamayı anlatacağım ve onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim.

Yokluk ve yoksulluk dışında, milletin gündeminde olmayan hiçbir şeyi gündeme almayacağız. İttifakları reddedenlerden değiliz ama hiçbir ittifaka da muhtaç değiliz. Çünkü çok güçlü bir ittifakımız var, onun da adı Türkiye ittifakı.

Zaman zaman suni tartışmalar oluyor. Cumhurbaşkanı neden geldi, neden bizim Genel Merkez’e geldiğinde forslu bayrak çekildi? Cumhurbaşkanı’na gidilir, Cumhurbaşkanı gelir. Forslu Türk bayrağı bizde yoktu, en son kim bilir ne zaman kullandık, 1946 olabilir. Cumhurbaşkanı’na gittik, bize üç koltuktan birini gösterdiler, ortaya oturdular. İtiraz ettik. Telafi etmek için size gelsek olur mu dediler. Bizim düzenimizde oturmaya kabul ettiler.

“TEĞMENLER MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ DEMİŞ. NE DİYECEKLERDİ?”

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyet törenlerinde Teğmenlerin “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklindeki ifadelerinin Türkiye’nin bir anda ana gündem maddesi haline gelmesini ve bazı çevrelerin bu söylemden rahatsız olmasına da değinen özel bu söylemi söylemeyen teğmenin beka sorunu taşıdığını ifade etti ve konu hakkında şu yorumu yaptı:

“Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, “Hepimiz Trikopis’in askerleriyiz” mi? Elbette Mustafa Kemal’in askerleri onlar. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal’in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır.”