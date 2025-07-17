Özgür Özel Kılıçdaroğlu sorusunu böyle yanıtladı: ‘Mutlak butlan’ sözleri tepki çekmişti

CHP’de Özgür Özel’in seçildiği kurultayla ilgili dava ile ilgili parti içinde ‘Mutlak butlan’ tartışması yaşandı. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu partiye ‘kayyum’ atanmaması için ‘Mutlak butlan’ kararını kabul edeceğini belirtirken bu çıkış parti içinde büyük tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu’na özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterilirken parti içinde de tepki çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel haziran ayında Cumhuriyet’e verdiği röportajda Kılıçdaroğlu’na yanıt olarak "Butlan kararı çıkacak olursa takınılacak hatalı bir tutum tarihsel olarak vebal doğurur. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur” demişti.

Öte yandan cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı İmamoğlu ise aynı dönemde Halk TV’den İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun sözleri ile ilgili “Bu sözleri kabul etmem, asla etmeyeceğim. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU SORUSUNU BÖYLE YANITLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevinde tutuklu olan Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında açıklamalar yaptı. Özel, yaptığı açıklamalarla tepki çeken CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sorulan bir soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Özel, “Kılıçdaroğlu'nun tutumunun zarar verdiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “Şimdi ben partinin mevcut genel başkanı olarak önceki genel başkanların eleştirisine açığım, olmak zorundayım. Ama onları eleştirmek benim işim değil. Önceki genel başkanlar birbirini eleştirebilirler. Benim görevim önceki genel başkanlara hürmette, saygıda, kusur etmemek. Bugüne kadar da kimseye etmedim. Şu kadarcık bir yanlışım olmadı. Bundan sonra da bu görevim sürdüğü sürece böyle bir şey yapmak istemem. O yüzden hani bu soruya samimi cevap versem bir sorun çıkar. samimiyetsiz cevap versem başka bir sorun çıkar. Ondan sorun çıkmadan bu soruyu geçelim” yanıtı verdi.

Özel ayrıca gençlere en büyük vaadinin ‘Yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa hatta dünya’ olduğunu belirterek Erken seçim konusunda açıklama yaptı. Özel, erken seçimdeki amaçlarının hemen iktidara gelmek değil vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak olduğunu sözlerine ekledi.