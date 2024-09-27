Özgür Özel 'kimseye yakışmaz' diyerek açıkladı: Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta Türkevi'ni ziyareti sırasında gazeteciler tarafından ‘New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye'den rüşvet aldın' suçlaması’ iddiasına ilişkin soruya, “Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz” cevabını verdi.

TÜRKİYE BAĞLANTILI RÜŞVET VE YOLSUZLUK

ABD'nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame Türkiye detayı dikkat çekti. ABD'li savcılar Adams'ı, Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Savcılar, Adams'ın kendisi üzerinde nüfuz sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarından yasadışı kampanya katkıları ve lüks seyahatler kabul ettiğini iddia etti.

New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye'den rüşvet aldın' suçlaması. 57 sayfalık iddianame hazırlandı

ÖZEL: TÜRKİYE, ABD'DE RÜŞVET VERMEYE İHTİYAÇ DUYACAK BİR ÜLKE DEĞİL

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Özel, ‘New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye'den rüşvet aldın' suçlaması’ ile ilişkin gazetecilerden gelen bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Burada böyle bir bina yapılırken, Türkiye, ABD'de rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir acziyet içinde değil. Böyle bir şeye kalkışmak, niyet etmek falan Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden kimseye yakışmaz. Ben bunları yakın yere koymam. Ama böylesi bir binanın, hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten."

NE OLMUŞTU

ABD'nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı. Savcılar, 57 sayfalık iddianamede, Adams'ın Brooklyn İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden başlayarak, 2021 belediye başkanlığı kampanyasına kadar uzanan bir süreçte, Türkiye'den gelen fonları ABD vatandaşları üzerinden gizleyerek kampanyasına yönlendirdiğini öne sürdü. Bu fonlar sayesinde Adams, kamu finansmanından 10 milyon dolarlık ek destek almayı başardı. İddianamede, Adams'ın Türk yetkililerle yakın ilişkiler kurarak, onlardan büyük maddi destekler aldığını iddia edildi. Adams, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında geri adım atmayacağını belirtti ve kamuya açık bir dava açmayı hedeflediğini söyledi.

İDDİANAME AÇIKLANDI

İddianamede, Adams’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmek için New York’taki yetkililere baskı yaptığı belirtildi. Bir Türk diplomatın talebi üzerine Adams’ın, Türkiye'nin 36 katlı yeni konsolosluğunun yangın denetiminden geçemeyeceği endişelerine rağmen, binanın açılmasına izin verilmesi için şehir güvenlik müfettişlerine baskı yaptığı ve bu baskı sonucu, binanın açılmasına onay verildiği öne sürüldü. Bu olay sonrası, Türk diplomatın Adams'a “Siz Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” dediği iddia edildi. Savcılar, Adams'ın bu tür iyilikler karşılığında Türk yetkililerden büyük destekler aldığını söyledi.