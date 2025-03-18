Özgür Özel: Biz buna teslim olmayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde uğradığı haksızlığı hatırlatırken paylaştığı bir anısını da aktardı.

Fatih'te bir bakkal ile görüşmesinde yıllarca Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen amca ile konuşmasını anlatan Özgür Özel, o kişinin Ekrem İmamoğlu'nun seçimler iptal edildiğinde uğradığı haksızlık nedeniyle desteklediğini anlattı. Özgür Özel bu anısı ile birlikte sözlerini "sen başsavcına güvenebilirsin etki altına aldıklarına güvenebilirsin ben Fatihli amcanın adaletine, ferasetine güveniyorum" dedi.

Özgür Özel "diz çökmeyeceğiz" diye konuştu.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Bir coşkuyu gördüler. Bu süreci enfekte etmek için Ekrem Başkan'a beş dava açtılar. Hepsinde de siyasi yasak istediler. İstanbul Üniversitesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı direktif verdi. İki hafta sonra yeniden yazdı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne gönderdi. Belli oldu ki oradakiler mesleki namuslarına bu kara lekeyi sürmek istemiyorlar. (İmamoğlu) 35 kişi ile mezun olmuş, 50 kişiyle ilana uyup başvurmuşlar. 35 sene geçmiş. İşletme Fakültesi yarın toplantıda diploma geçerlidir demesinler diye bugün yetkisi olmadan Üniversite rektörlüğü açıklama yaptı ve diplomayı iptal etti.