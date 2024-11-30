Özgür Özel masasındaki son anket sonucunu açıkladı: Seçim gününe göre CHP...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel masasındaki son anket sonucunu açıkladı: Seçim gününe göre CHP...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda, masasındaki son anket sonuçlarına değindi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini ifade eden Özel, "Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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