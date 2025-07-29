Özgür Özel merak edilen sorunun cevabını verdi! CHP'de kimse yorum bile yapamadı...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim yazarı Vahap Munyar’a verdiği röportajda, gelecek seçimlerde birinci parti olarak çıkılmazsa o gece siyaseti bırakacağını açıkladı.

ÖZEL'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz yerel seçimde CHP ilk kez AKP’nin önünde birinci parti konumunda yer almıştı. Bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi başında ilk seçimi kazanarak girmişti. Ekonomim yazarı Vahap Munyar’a konuşan Özel, partideki yönetim anlayışını, hedeflerini ve saha stratejilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇİMLERDE BİRİNCİ PARTİ OLARAK ÇIKAMAZSAK O GECE SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

Özel, gelecek seçimde partinin birinci olarak çıkmadığı durumda yapılacakları ilk kez Munyar’a anlattı. Özel, “Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

"CHP GELİRSE ÜLKEYİ YÖNETEBİLİR’ ALGISINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE OLUŞTURACAĞIZ"

Özel, CHP’nin toplumdaki algısını değiştirmeye odaklandıklarını söylerken, “Vatandaşta, ‘CHP gelirse ülkeyi yönetebilir’ algısını güçlü şekilde oluşturacağız. Vatandaş, ‘CHP iktidara gelirse gerginlik düşer’ diye düşünsün istiyoruz. CHP’nin dış politikada daha başarılı olabileceğine inanmalarını hedefliyoruz” dedi.