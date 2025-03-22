Özgür Özel merkez medyaya meydan okudu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ iddiası kapsamında yapılan operasyon ile gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu sabah yaptığı basın toplantısında merkez medyaya seslenerek meydan okudu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, merkez medyaya seslenerek, “Sizi izleyen, bize oy verenlerin yüzde 70’i. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi bakalım ‘penguene’ devam edin” dedi.

“EY A HABER SENDE ŞU KADAR İNSAF VARSA…”

Özel, İmamoğlu soruşturmasında ‘şubeden serbest’ olarak tanımladığı ismi hatırlatarak A habere, “Bu haberi yapmayanlar, yarın günü geldiğinde bu basın toplantısını izleyip sen bu haberi nasıl yaptın sorusuna bana değil evlatlarına cevap verecekler. Bu haberi görmeyenler, yayından çıkanlar, ey A Haber sende şu kadar insaf varsa yapsana fikri takip, kim bırakmış diye. Kim algıcıymış, kim namusluymuş gördük mü? Hadi buradan sonra gidin Çağlayan'a?” dedi.

Özgür Özel Saraçhane'de açıklamalarda bulundu

MERKEZ MEDYAYA MEYDAN OKUDU

Merkez medyaya seslenen Özel, “CHP seçmeni yüzde 70 seni izler, oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın, bütün suçu bize yakarsın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen, Gezi'de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenleri söylüyorum. Polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, drone'nun 1 milyon çektiği gece mitingini görmeyenlere söylüyorum” ifadelerini kullandı.

BİR ALÇAKLIĞIN 40 YIL HAFIMIZDA YERİ VAR

Özel, merkez medyaya meydan okuyarak şunları söyledi;

“Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Sizi izleyen, bize oy verenlerin yüzde 70’i. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi bakalım ‘penguene’ devam edin. Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı taraftasınız. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var, bir alçaklığın kırk yıl hafızamda yeri var Restoranına açacaksın yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yapacaksın, yurt dışından getirdiğin arabayı beni seçmene satacaksın, sonra karşı tarafa geçecek... Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir alçaklığın 40 yıl hafımızda yeri var.”