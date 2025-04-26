Özgür Özel Erdoğan'ı düelloya devet etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu'daki mitinglerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mitingleri ile birleştirdi. Geçtiğimiz hafta Yozgat'tan seslenen Özel, bugün Mersin'de konuşma gerçekleştiridi.

Özel, Erdoğan'a düello teklifinde bulunarak, "Canlı yayında yargılama olacak, daha sonra tüm şirketlerin anketlerini alacağız. İmamoğlu'nun suçluluğunu millet inanırsa, siyaseti bırakacağım. İnanmazsa, sen bırakacak mısın?" ifadelerini kullandı. Özel, İBB operasyonunda İSKİ Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin, " İSKİ 'yıkım' dedi operasyon başladı. İSKİ Genel Müdürü tamamen karşıydı. Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbulsuzluk." dedi.

"MERSİN'DE YÜKSELEN SES GELECEĞİ DEĞİŞTİRECEK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'lilere yapdığı seslenişte buraya miting değil, eylem yapmaya geldiklerinin altını çizerken, "Biz bugün eylem yapmaya ve sonuç almaya geldik. Adaleti limon gibi sıkanlara karşı eylem yapmaya geldik. Tarih yazmaya geldik. Mersin'de yükselen ses geleceği değiştirecek. AKP gidecek, CHP ile huzur gelecek. Bize huzuru getirecek olan cezaevindeki küçük televizyonu ile bizi izleyen Ekrem Başkan olacak. Bu millet, sandığı namusu gibi bilir ve korur. Tek adam varsa işgal vardır. Ülkemize namusumuz gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. 10 milyonlarca Atatürk'ün sandığını koruyanlar var. İşte ben bugün Mersin'de iradesine sahip çıkan yüzbinleri görüyorum." dedi.

"ERDOĞAN'A BÜYÜK BİR DÜELLO TEKLİFİNDE BULUNUYORUM"

Özel, İmamoğlu davasına ilişkin Erdoğan'a seslenerek TRT çağrısında bulundu. Özel, " Ey Erdoğan savcına güveniyorsan arkasına geç.TRT'de senin savcın sorsun İmamoğlu yanıtlasın. Bakalım kim dürüst görelim" ifadelerini kullandı. Özgür Özel, Erdoğan'a düello teklifinde bulunarak, "Canlı yayında yargılama olacak, daha sonra tüm şirketlerin anketlerini alacağız. İmamoğlu'nun suçluluğunu millet inanırsa, siyaseti bırakacağım. İnanmazsa, sen bırakacak mısın?" şeklinde konuştu.

"MESELE YOLSUZLUK DEĞİL, KANAL İSTANBULSUZLUK"

Bugün sabah saatlerinde İBB'ye yapılan operasyona ilişkin konuşan Özel, İSKİ Genel Müdürü'nün dünkü 'TOKİ yıkım tebligatı' sonrası gözaltına alınmasına dikkat çekerek, "Bu sabah hakkında iddia olmadan İSKİ Genel Müdür gözaltına alındı. İSKİ 'yıkım' dedi operasyon başladı. İSKİ Genel Müdürü tamamen karşıydı. Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbulsuzluk. Bu arkadaşlarımızı içeri alarak depreme karşı İstanbul'u yalnız bırakmaktır. Erdoğan, sen ne yapıyorsun? Bu saatte insanı yılan bile sokmaz. Deprem kapıdayken, bu insanları topluyorsan, insan değilsin" dedi.

BU İKTİDAR 52 MİLYARI MAHVETTİ

Dün Ankara'da tutuklamaları protesto eden 30 öğrencinin gözaltına alınmasına değinen Özel, "321 evladımızı tutukladılar. Şimdi de Ankara'da 30 genç evladımızı gözaltına aldılar. İyi ki varlar, iyi ki direniyorlar, hepsinin alnından öpüyorum" ifadelerini kullandı. İBB operasyonundan bu yana ekonomideki kayıba dikkat çeken Özel, "Bu iktidar Ekrem başkan ve sizin iradenizden korktuğu için 52 milyarı mahvetti." dedi.