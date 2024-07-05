Özgür Özel MHP’ye flaş Sinan Ateş çağrısı: Bunu yaparlarsa yüzde 50 ikna olurum

KRT’de gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti davasını yakından takip ettiğini belirterek, "Bir ülkenin başkentinde, sokak ortasında güpegündüz bir cinayet işleniyor. Naaş fiilen yerden kaldırılıyor, siyaseten kimse dokunamıyor, böyle bir şey yok. MHP'den bir tek taziye yok, cenazeye katılım yok. Katılanlar istifa ediyorlar ve tepki gösteriyorlar 'Partimiz niye suskun?' diye. 4 gündür orada bir tiyatro var. Özellikle siyasi bir iş olmadığını, adli bir vaka olduğunu, normal bir cinayet olduğunu, yanlışlıkla vurulduğunu söylemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“YALÇIN İLE YÖNTER MAHKEMEYE GELİP AKLANMALI”

Sinan Ateş'in, annesi ve eşine, kendisinin öldürülmesi için talimat verildiğini anlattığını söyleyen Özel, bunun iddianamede olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu soruşturulmuyor, bununla ilgili bir şey yok. Azmettirenler arasında yok. Ben Ulvi Bey ve Semih Bey için 'Siz bu cinayeti azmettirdiniz' diyemem. Ama onlara şunu söylerim, 'Dokunulmazlığınızın kaldırılmasını kendiniz talep edin bu dosya özelinde ve gidin aklanın.' Ben onları aklanmaya davet ediyorum. Eğer böyle bir iddia varken, HTS kayıtlarında Ulvi Bey'le o gün iki kere mesajlaştığı çıkıyor. Bana sürekli hakaret edip tehdit ediyorlar. Ben onlara 'Siz bu cinayetin azmettiricisisiniz' demiyorum. Annesi ve eşi diyor, 'Böyle bir şey söyledi Sinan.' Ben onlara 'Mahkemeye gelin ve aklanın, ispat edin olmadığını.' diyorum. Bunu yapamazlarsa, bu yükün altında bir kere MHP kalır, Cumhur İttifakı kalır, Türkiye siyaseti kalır. 'Dokunulmazlığımız kaldırılsın.' dediklerinde ben yüzde 50 ikna olurum. 'Demek ki korkacak bir şeyleri yok.' derim."